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Balık sezonu açıldı, kılçık batması şikayetleri arttı KBB Uzmanı Op. Dr. Şaşoğlu: “Hastanın boğazında hamsi vardı” “Çorap yutup çıkarmaya çalışanlar oluyor”

İHA

Balık sezonu açıldı, kılçık batması şikayetleri arttı KBB Uzmanı Op. Dr. Şaşoğlu: “Hastanın boğazında hamsi vardı” “Çorap yutup çıkarmaya çalışanlar oluyor”

– Av sezonun açıldığı ilk günden itibaren kılçık batması şikayetlerinin arttığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, balık yerken dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
1 Eylül itibariyle denizlerde av sezonu yasağının sona ermesiyle birlikte balık çeşitleri tezgahlardaki yerini aldı. Balıkların sofralardaki yerini alması, kılçık batması şikayetlerini de beraberinde getirdi. Kılçık batması şikayetlerinin hem çocuklarda hem yetişkinlerde aynı oranda görüldüğünü belirten Op. Dr. Ali Fuat Şaşoğlu, 2019 yılında bir hastanın boğazından sadece kılçık değil bütün halinde hamsi balığı çıkarttığını söyledi.
Şaşoğlu, av sezonun açıldığı ilk gün sabah saatlerinde ilk kılçık batması şikayetiyle hastanın kendilerine başvurduğunu belirterek şöyle konuştu: “Av sezonunun açıldığı ilk gün sabah 9.30’da bir hastamız geldi. Boğazda balık kılçığı kalması şeklinde hastalarımız oluyor. Vatandaşlarımıza özellikle önerim dikkatli balık yemeleridir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebiliyor. İnanın geçen yıl tam hamsi bile gördük. Bırakın kılçığı hamsinin kendisi vardı hastamızın boğazında.”

“Çorap yutup çıkarmaya çalışanlar oluyor”
Bu gibi durumlarda hastaların kendi yöntemlerini kullanarak kılçığı boğazlarından çıkarmaya çalışmalarının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getiren Şaşoğlu, mutlaka hekime başvuru yapmaları gerektiğinin altını çizerek “Boğazda kalan kılçık ağzın girişinden sindirim sisteminin tamamında herhangi bir aşamada batıp bir iltihabi reaksiyon ve istenmeye durumlara neden olabilir. Yabancı cisim batmaları özellikle yemek borusuna batmışsa çok hızlı bir şekilde istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın mutlaka bir hekime başvurmalar gerekiyor. Kuru ekmek yemek, tül veya çorap yutup tekrar geri çekmek gibi durumları denemesinler. Uygun bir ortamda kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene ve tedavilerini yaptırmalarını öneririm. Çünkü yutkunurken o katı parçalar kılçığı da beraberinde alıp götürdüğü oluyor tabii ki. Ancak bu yutkunma aşamasında eğer kılçık bir yere saplanmışsa her yutkunma hareketi o kılçığı biraz daha dokuya saplayabilir” dedi.
Kılçığın büyüklüğü ve küçüklüğünün operasyon sırasında bilinmesi gerektiğini söyleyen Dr. Şaşoğlu, son olarak şunları söyledi: “Bizim hastalara bu gibi durumlarda ilk sorduğumuz şey hangi balığı yedikleri oluyor. Çünkü ona göre bizim bakışımız değişebiliyor. Büyük bir balık yediyse zaten kılçık direkt gözüküyor. Hamsi veya mezgit gibi küçük balıklar yediği zaman bizi baya uğraştırıyor. Çünkü küçük kılçığı görmek de zor oluyor. Tükürükle karışıyor onun için hangi balıktan ziyade hangi balığı yedikleri bize söylerlerse daha iyi olur.”
Dr. Şaşoğlu son olarak Korona Virüs pandemisi döneminde klinikte her türlü hijyen önlemlerini aldıklarını ve hastaların vücuduna temas edecek tüm aletlerin sterilize edilerek kullanıldığını ifade etti.

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