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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsmini Bizans prensesinden alan kuş cenneti, izleyenleri mest ediyor

İHA

İsmini Bizans prensesinden alan kuş cenneti, izleyenleri mest ediyor

– Düzce’de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, görüntüsü ile izleyenleri mest ediyor.
Doğal güzelliği, bulunduğu konum ile 150’dan fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü sonbahar aylarında da doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken gölde 4 mevsim kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor. Havadan çekilen görüntüler gölün doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. 12 ay boyunca Efteni Gölü'nün ziyaretçileri eksik olmuyor. Türkiye'nin her yanından yerli ve yabancı turistler gölü görebilmek için bölgeye geliyor.
Kastamonu’dan ailesiyle birlikte gelerek Efteni Gölü’nü ziyaret eden Duygu Uslu, bölgenin yeşilliğinin ve havasının etkileyici olduğunu belirterek, “Çok güzel bir yer. Kastamonu’dan geliyorum. Arkadaşlarımın beni gezdirmek için buraya getirdi. Benimde çok hoşuma gitti, çok güzel bir yer. Bazı kuşları gördüm. Güzel bir yer burası. Zaten oğlumda kuşları çok sevdiği için anne kuşlara bak diyerek güzel bir vakit geçirdik oğlumla. Havası insanın nefesini açıyor. Çok güzel bir yer. Yeşillik zaten en önemlisi de bu. Hakkari’den geldim. Hakkari taşlık bir bölgeydi. Tayinimiz Kastomonu’ya çıktı. Orası da biraz yeşillik ama burası çok daha yeşil ve güzel” şeklinde konuştu.
Sonbahar’ın tadını Efteni Gölü’nde çıkarttığı ifade eden Faruk Özdemir isimli ziyaretçi, “Sonbahar havasında son rötuşları yapalım diye çocuklarla birlikte geldik. Güzel bir görünüm var. Sonbaharın tadını çıkaralım dedik. Akşamüstü serinliğinde güneşin batışını seyredelim diye geldik. Bazı kuşları görebildik. Düzce’de güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim gezilip görülecek bir yer. Düzce’ye yakışan bir yer. 23 ayda bir kafamı dinlemek için buraya gelirim” ifadelerini kullandı.
Boş zamanlarında arkadaşlarıyla birlikte Efteni Gölü’nde vakit geçirmeyi tercih ettiklerini belirten Büşra Özdemir, “Sonbahar mevsiminde buraya geldik. Arkadaşlarımızla muhabbetimizi ettik, çayımızı içip fotoğraflarımızı çektik. Boş zamanlarımızda geliyoruz buraya evimizde de yakın. Kuşları görebildik. Çok güzel bir yer herkese tavsiye ediyorum. Herkes buraya gelip görmeli” diye konuştu.

Göl ismini Bizans prensesinden alıyor
Düzce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü internet sitesinde göl ile ilgili yapılan paylaşıma göre Efteni Gölü adını Bizans prensesi Eftalya'dan alıyor. Hikayeye göre Bizans ordusu savaştan dönerken gölün kıyısındaki alanda konaklar. Yolda prenses Eftelya’nın ellerinde ve yüzünde yaralar çıkar. Göl kıyısında yerden çıkan sıcak sularla banyo yapan prensesin tüm yaraları ertesi sabah iyileşmeye, cildi güzelleşmeye başlar. Bunu gören imparator, göl kıyısındaki sıcak su kaynaklarının olduğu yere hemen bir hamam inşa edilmesini ister ve prensesin yanına bakıcılarını bırakıp oradan ayrılır. Yaraları iyileşen ve güzelleşen prenses göl üzerinde sandalla gezinirken karşı kıyıdaki dağ eteklerinde yaşayan bir Osmanlı delikanlısına gönlünü kaptırır. Bir gün sevgilisine giderken prensesin kayığı batar ve boğulur. O günden sonra gölün adına Efteni denir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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