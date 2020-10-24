Teneffüste öğrencilerin ağızları 'Afyon Lokumu' tatlandırdı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek’in gönderdiği lokumlar öğrencilere ulaştı

– Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya üzerinden ‘Okullar açıldığında ilk teneffüs 40 dakika’ paylaşımına Afyon lokumu ile destek vermişti. Başkan Zeybek’in gönderdiği lokumlar Düzce’de Fatih İlkokuluna ulaşarak öğrencilerin ağızlarını tatlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un pandemi döneminde sosyal medya sayfasından "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına bir çok yerden destek gelmişti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’te 81 ilde 81 okula Afyon lokumu göndereceğini söylemişti. Başkan Zeybek’in gönderdiği lokumlar Düzce’ye de ulaştı. Gönderilen lokumlar Fatih ilkokulunda öğretmeler tarafından öğrencilere tek tek dağıtılarak öğrencilerin teneffüste ağızları tatlandı.

Öğrenciler lokum ikramı için Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ettiler.

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