4 farklı suçtan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 farklı suçtan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalandı

İHA

4 farklı suçtan aranan şahıs, sahte kimlikle yakalandı

– Düzce’de 4 farklı suçtan aranan bir şahıs, şüpheli hareketlerde bulununca yakalandı. Şahsın 4 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Olay Düzce Kültür Mahallesi’nde bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, benzin istasyonuna gelerek alışveriş yapmak istedi. Bu esnada polis ekipleri de istasyona gelerek benzin almaya başladı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri şahsa sorgu yaptı. Sahte kimlik veren şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgulama sonrasında şahsın adının F.B. olduğu ve 4 ayrı suçtan arandığı, kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.
Yapılan sorgulamanın ardından F.B. Çilimli Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma aç kalan güvercinleri besledi
YEREL HABERLER Jandarma aç kalan güvercinleri besledi
Vali Atay’dan huzurevlerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Atay’dan huzurevlerine ziyaret
Düzce Adliye’sine girişler HES’le yapılıyor
YEREL HABERLER Düzce Adliye’sine girişler HES’le yapılıyor
Çevre kirliliğine anında müdahale
YEREL HABERLER Çevre kirliliğine anında müdahale
Kısıtlamaya uymayan 144 kişiye yarım milyon ceza Düzce’de 144 kişiye 546 bin lira yazıldı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan 144 kişiye yarım milyon ...
Bindiği taksiyi kaçıran şahıs tutuklandı Sürücüyü darp edip taksiyi kaçıran şahıs yol kapatılarak yakalandı
YEREL HABERLER Bindiği taksiyi kaçıran şahıs tutuklandı Sürücüyü ...
Ağaçlarda budama işlemi devam ediyor
YEREL HABERLER Ağaçlarda budama işlemi devam ediyor
Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler
YEREL HABERLER Adliyeye girişte HES kodu için sistem geliştirdiler
Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü
YEREL HABERLER Elindeki tüfek ateş aldı, vurulan arkadaşı öldü
Düzce’den yurt dışına 3 milyon 966 bin 623 kilogram ürün
YEREL HABERLER Düzce’den yurt dışına 3 milyon 966 bin 623 kilogram ...
Düzce´de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi 
YEREL HABERLER Düzce´de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza ...
Elindeki tüfek ateş aldı, arkadaşı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elindeki tüfek ateş aldı, arkadaşı hayatını kaybetti
Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı 2 günde 47 araca 148 bin lira ceza
YEREL HABERLER Markete araçları ile gidenlere ceza yağdı 2 günde 47 ...
Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
Şehir tarihinin en kapsamlı alt yapı çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Şehir tarihinin en kapsamlı alt yapı çalışması ...
Yapılandırma başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER Yapılandırma başvuruları devam ediyor
Kahveciden 'Koronavirüs ocağımıza incir ağacı dikti' mesajı
YEREL HABERLER Kahveciden 'Koronavirüs ocağımıza incir ağacı ...
Düzce’de 'Uzman Eller Projesi' tamamlandı
YEREL HABERLER Düzce’de 'Uzman Eller Projesi' tamamlandı
Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Düzce’de 3 spor salonuna korona tedbiri uyarısı
YEREL HABERLER Düzce’de 3 spor salonuna korona tedbiri uyarısı
Düzce'de 8 işletmeye 75 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Düzce'de 8 işletmeye 75 bin lira ceza kesildi
Düzce’de süt üreticilerine 360 bin lira destek
YEREL HABERLER Düzce’de süt üreticilerine 360 bin lira destek
Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor
YEREL HABERLER Hayalini kurduğu şoförlüğü, maket araçlarla gideriyor
İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı Kısıtlamada muaf işletmede çalışmadığı ve gezdikleri fark edilen şahıslara 12 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X