Hava kirliliği ile mücadele de her dumanı izliyorlar Zabıta ekipleri her ihbarı anında denetliyor

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ‘Temiz Hava Temiz Düzce’ hareketi kapsamında Düzce'de hava kirliliğine sebep olan kaçak kömür kullanımı, lastik, plastik ve atık yağ yakılmasının önüne geçebilmek için 153 Beyaz Masaya gelen her ihbarı titizlikle denetliyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler, bir yandan hava kirliliği ile mücadele düzenli olarak sanayi kuruluşları ve fabrika denetimlerini gerçekleştirirken, diğer taraftan ise 153 Beyaz Masa üzerinde gelen ihbarlara anında müdahale ediyor.

Bu kapsamda Çay ve Akınlar Mahallelerinden gelen ihbarları değerlendiren ekipler, her iki mahallede yaptığı denetimlerde bahçe içerisinde kurumuş otlar ve eski ev eşyaları yakıldığını gördü. Ot ve eşyaları yakmak isteyen şahıslar ekiplerin gelmesi üzerine hızla olay yerinden uzaklaşırken, yakılmak istenen eşya ve otlar çevre sakinlerinin de yardımıyla söndürüldü. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.



İhbarlar 153 beyaz masaya

Çevre, hava ve su kirliliğine neden olacak ve dolayısıyla insan sağlığını tehdit edecek her türlü kimyasal atığın yakılmasının yasak olduğunu hatırlan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yakanlar hakkında yasal işlem uygulanarak para cezasına çarptırılacaklarını belirterek, olası durumlara karşın vatandaşların 153 Beyaz Masa’yı arayarak ihbar etmelerinin önem arz ettiğini ifade etti.

