Aranması bulunan şahıs yakalandı

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Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası olan bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak suçundan aranması olan U.Y. adlı kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıs gerekli işlemlerinin ardından Çilimli cezaevine gönderildi.

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