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Vali Atay “Doğa ile iç içe bir tatil düşünüyorsanız Düzce’ye bekleriz”

İHA

Vali Atay “Doğa ile iç içe bir tatil düşünüyorsanız Düzce’ye bekleriz”

–2021 yılı turizmi, dünyanın dört bir yanından tek bir tıkla ziyaret edilebilen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı ile canlanırken, Düzce’de fuara katıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, katılımcılara Düzce’yi videokonferans ile anlatarak tatilcileri Düzce’ye davet etti.
14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı açıldı. Düzce’nin de katıldığı fuara birçok turizm sektör temsilcisi de katılım sağlıyor. Türkiye’nin sanal fuar alanı “Digital İzmir Fair” platformunda buluştu. 27 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek fuar, “ttidigital.izfas.com.tr” adresinden online olarak takip edilebilecek.
Düzce Valisi Cevdet Atay’da sanal fuarda katılımcılarla videokonferans sistemi ile ulaşıyor. Düzce’yi katılımcılara aktaran Atay, tatil yapmak isteyenleri de Düzce’ye davet etti.
Vali Atay video konferansta: “Bu yıl 14.’sü düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarının Ülkemize milletimize ve Düzce’mize hayırlı olmasını diliyorum. 2527 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuarın Covid19 salgını tedbirleri kapsamında dijital ortamda yapılmasının programın öneminden ve etkisinden bir şey kaybettirmeyeceğine inanıyorum. Türkiye’de turizm sektörünün ilk dijital fuarı olan 14. Travel Turkey İzmir fuarı sanalda olsa Şubat ayında dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini aynı ortamda buluşturacak ve Türkiye’de turizm fuarları açısından yeni bir dönemi başlatacaktır. Bu düşünceler ile Düzce olarak bu fuara katılmayı uygun bulduk. İstedik ki ilimizin tarihi kültürel ve doğal değerlerini böylesine önemli bir platformda sergileyip tanıtalım. İstedik ki 2021 yılının Düzce turizm yılı ilan etmemizden dolayı Turizm sektöründe bir ilk olan Travel Turkey İzmir dijital fuarına katılım sağlayıp yeni dönem global turizm trendleri arasında ilimizin tarihi kültürel turistik değerlerini gereği gibi ortaya koyabilelim. Düzce iklimi doğal kaynakları bozulmamış çevresi tarihi kültürel varlıkları yerel yaşam tarzları coğrafi konumu nedeniyle İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakınlığı TEM otoyolu ile D100 Karayollarının içinden geçtiği 30 milyon nüfusun kolaylıkla ulaşabileceği alternatif turizme uygunluğu, 4 mevsim turizm imkanları ile gelecek vaat eden genç bir ilimizdir” dedi
Düzce’de turizmin çok eskilere dayandığını işaret eden Vali Atay “1950’li yıllarda deniz ve karavan turizmi ile ülkemizde ilk turizm hareketinin başladığı Akçakoca’nın mavi bayraklı Ceneviz kalesi, Çuhallı plajları deniz turizmi için değer arz etmektedir. Aynı hat üzerinden bir birine paralele olarak uzanmış Balıklı, Odayeri, Kızık, Torkul ve Topuk Yaylaları zengin yayla turizmi potansiyeline sahiptir. 1830 metre yüksekliğinde bulunan Kardüz Yaylası Düzce’nin en yüksek noktalarından birisidir. Turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edilen yayla kış turizmi, spor turizmi kongre seminer ve yayla turizmine adaydır. Batı Karadeniz bölgesinin en büyük mağarası Sarıkaya mağarası bölgedeki tüm akarsuların birleşerek oluşturduğu bitki ve kuş gözlemleri ile Efteni gölü, akarsuların beslediği birbirinden güzel Güzeldere, Samandere, Aydınpınar ve Aktaş Şelaleleri ile sayısız mesire alanları parkları doğal güzellikleri özellikle son yıllarda varlığını hissettirmiştir. Konuralp’te bulunan müze roma köprüsü su kemerleri roma antik tiyatrosu hamamlar ve Akçakoca ilçemizde bulunan Ceneviz kalesi bölgede tarihi gün yüzüne çıkaran ciddi çalışmalar ile kültür turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Gölyaka ilçemizde bulunan Kültür Park, hava sporları ile Cumayeri ilçemizde Melen çayı üzerinde bulunan rafting parkuru ve Kaynaşlı Topuk yaylası spor tesisleri ile spor turizmi ile dikkat çekmektedir. Düzce Üniversitesi’nde tıbbi bitki yetiştiriciliği ve her yıl düzenlenen Düzce otları bereket festivali ve Yığılca ilçemizdeki doğal arıcılık faaliyetlerimiz sağlıklı turizminde de öne çıkmaktadır. Tüm bu güzellikleri keşfetmeniz ve doğa ile iç içe bir tatil geçirmeniz için sizleri Düzce’ye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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