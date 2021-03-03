Düzce’de en çok konfeksiyon işçisi aranıyor Düzce’de 363 açık iş başvurusu var

– Düzce’de Korona virüs salgını nedeni ile bir çok işletme eleman bulmakta sorun yaşarken, Düzce İŞKUR İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Düzce’de 363 açık iş başvurusu bulunuyor. En çok aranan işçi sektörü ise Konfeksiyon.

Korona virüs salgını sonrasında bir çok işletme eleman bulmakta zorluk çekiyor. Salgın nedeni ile iş aramak konusunda sorun yaşayan vatandaşlarda çareyi İş Kur il Müdürlüğü’ne gitmekte buluyor. Düzce İş Kur Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Düzce’de şu an itibari ile 363 açık iş başvurusu bulunuyor. İl genelinde en çok aranan işçi sektörü ise Konfeksiyon işçiliği. Bu sektör için 60 eleman aranırken, ikinci sırada ise 55 eleman arayan Dikiş elemanı aranıyor. Düzce’de en çok aranan üçüncü sektör ise 27 kişi ile genel beden işçisi. Ayrıca 26 proses işçisi, 11 ön muhasebeci, 10 uzman satış danışmanı, 10 çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve 6 market elemanı aranıyor.

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