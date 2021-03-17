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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Üniversitesi 15 yaşında

İHA

Düzce Üniversitesi 15 yaşında

– Kurulduğu 17 Mart 2006 tarihinden günümüze bir fidandan bir çınara dönüşen Düzce Üniversitesi’nin, “15. Yıl Belgeseli Gösterimi” Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Düzce Üniversitesi’nin 15. kuruluş yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen belgesel gösterimine Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, protokol üyeleri, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, böyle anlamlı bir günde bir arada bulunmaktan dolayı büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Geleceğin artık eskisi gibi olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu; günümüzde üniversitelerin birer ekrana dönüştüğünü, şirketlerin çalışanların eğitimi için akademiler kurduğunu, dünyaca ünlü üniversitelerin çevrim içi derslerin sayısını artırmaya başladığını ve pandeminin bu gelişmeleri hızlandırdığını ifade etti.

“Birçok ilk Düzce Üniversitesi çatısı altında gerçekleşti”
Düzce Üniversitesi’nin temelinin sağlam olduğunu belirten Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, yapısında sürekli iyileştirme felsefesi, hukuktan bir milim şaşmama prensibi, şeffaflık ve çeviklik olduğunu vurgulayarak başarılı bir modelle kurulan üniversitenin, bu coğrafyanın kaynaklarını bilim, araştırma, inovasyon ve yenilik üretmek üzere değere dönüştürdüğünün altını çizdi. Devletimizin Misyon Farklılaşması başlığı altında bu modeli kurumsallaştırdığını söyleyen Şerifoğlu, Türkiye’de ve dünyada birçok ilkin Düzce Üniversitesi çatısı altında gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Düzce Üniversitesi’nin sadece aklı ve kalbiyle değil ruhuyla seven insanlar tarafından kurulduğunu ve hala bu anlayışla yönetildiğini dillendiren Şerifoğlu, başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Başarıyla hayata geçirdiğimiz bu model, Ülkemizin farklı alanlarına, farklı kurumlarına örnek olsun. Düzce Üniversitesi’nin 15. yılı ve her günü kutlu olsun” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Üniversitemizin kuruluşundan itibaren en zor zamanlarına liderlik etti. Kendisinin de ifade ettiği gibi ahde vefa duyguları içinde emekleri için gönülden teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başladı.
Bugünün hem kutlama hem de teşekkür günü olduğunu ifade eden Rektör Çakar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, Düzce Üniversitesi’nin ilk temellerinin atıldığı andan itibaren katkı sağlayan, emek veren tüm üniversite mensuplarına teşekkür ederek sözlerine devam etti.
Kuruluş ve ilerleme süreçleri içerisinde şehirde çok değerli yöneticilerin varlığının da Düzce Üniversitesi için önemli olduğunu dile getiren Çakar, Düzce Üniversitesi’nin bugün geldiği yerin çok kıymetli olduğunu belirterek ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettirdiğine dikkat çekti.
“Tohum at bitmeyen toprak utansın” felsefesiyle hareket ettiklerini söyleyen Çakar, bu başarıların insana ve yaşama dokunan emeklerin sonucu oluştuğunu vurguladı. Düzce Üniversitesi 15. yıl belgeselinin de bu anlayışla vücut bulduğunu belirten Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gelmiş geçmiş tüm Senato Üyelerine, akademik ve idari personeller ile paydaşlara teşekkür ederek ve Düzce Üniversitesi’nin 15. kuruluş yıldönümünü kutlayarak sözlerini noktaladı.
Açılış konuşmalarının ardından belgesel gösterimine geçildi. Düzce Üniversitesi 15. Yıl Belgeseli ile dönemin tanıklarının ağzından ve tarihsel belgeler eşliğinde Düzce Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne gelen başarı hikayesi oldukça etkileyici bir dille konuklarla paylaşıldı. Programın davetli konukları, yoğun bir emekle hazırlanan ve örnek bir esere dönüşen belgesel ile Düzce Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne, büyümesine, gelişimine, başarılarına, bölgesel kalkınmaya olan katkılarına ve daha birçok alandaki öncü, yenilikçi ve girişimci adımlarına tanıklık etti. Düzce Üniversitesi’nin çok kısa bir sürede büyük mesafeler kat ettiğinin gururla vurgulandığı belgesel ilgi ve beğeni ile takip edildi. Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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