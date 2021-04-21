DTSO ile Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ortak seminer

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın da üyeleri arasında yer aldığı AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Pandemi sonrası ticaret mekanizmaları ve ikili ilişkilerin ele alınacağı webinar gerçekleştirecek.

22 Nisan 2021 Çarşamba günü Türkiye Saati ile 11:00’de gerçekleşecek olan web seminerinin moderatörlüğünü AlmanTürk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu gerçekleştirecek olup, Avukat Martin Manzel, Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, SafHolland Düzce Fabrika Müdürü Bilal Azizoğlu ve Mobil Garanti Düzce Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar da konuşmacı olarak yer alacak.

Web seminerde; Yeni Normalde Avrupa’ya ihracat yapmak isteyenlerin izlemeleri gereken yollar nelerdir? Pandeminin dünya çapında getirdiği sorunlarla birlikte, ikili ilişkilerde güncel durum nasıl değişmiştir? İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların cazibesi artmış mıdır, ya da Pandemi dönemi karşılıklı yeni fırsatlar oluşturulmuş mudur? Türk kökenli iş insanları, hangi koşullar altında Alman pazarına açılabilmekte ve iş takibi açısından Almanya için vize ya da oturum izni alabilmektedirler? Türkiye pazarına girmek, Alman iş insanları için ne tür avantajlar getirmektedir? Türk ve Alman iş insanları için hangi alanlarda iş birliği potansiyelleri mevcuttur? Konuları gündeme taşınacak.

Seminere kayıt ve detaylı bilgi www.duzcetso.org.tr web sitesinde yer almaktadır.

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