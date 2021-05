Düzce Üniversitesi katkıları ile Yapay Zeka konuşulacak

– Düzce Üniversitesi katkıları ve çok yönlü iş birlikteliğiyle mühendislik uygulamalarında yapay zeka uluslararası konferansta konuşulacak.

Düzce Üniversitesi’nin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birliklerinin yanı sıra diğer üniversitelerle de çok yönlü iş birlikleri aratarak devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde bu yıl 3.sü düzenlenecek olan “International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering” (ICAIAME 2021) konferansı, 13 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Uluslararası düzeyde katılımlı olarak, üç gün sürecek konferansın ana teması, “Mühendislik Uygulamalarında Yapay Zeka” olacak.

Onursal Başkanlığını Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Konferans Başkanlığını Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Güvenç’in yapacağı konferansın; sponsorluğunu TÜBİTAK, Havelsan, Türksat, Egesa, ICTMedia, Netdatasoft ve CC Global; akademik ve teknik yayın sponsorluğunu ise Springer, Elsevier, Wiley, CRC Press, Inder Science Publishers gibi uluslararası yayın evleri üstlenecek.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Bu seçkin konferansın düzenlenmesine katkı sağlamaktan onur duymaktayız. Akademik çalışmalarını sunmaları için tüm akademisyenlerimizi International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2021) konferansına katkı sağlamalarını ve Düzce Üniversitesi ailesi olarak Antalya’da sizleri de aramızda görmeyi temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Konferansla ilgili detaylı bilgilere http://icaiame.com/ internet adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.