5 mahallede yeni yol çalışması Düzce’de trafik rahatlatılacak

2021 yılı programı doğrultusunda farklı noktalarda yol yapım çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdüren Düzce Belediyesi beş mahallede yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, sadece bir ay içinde yaklaşık 1000 metrelik yol açtı. Düzce Belediyesi merkez mahallelerinde yolların daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalarını artırırken bir yandan da yeni yollar açarak trafiğin rahatlamasını sağlıyor.

Alt yapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılı faaliyet programı kapsamında beş mahallede yeni yol yapımını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmaları kapsamında beş farklı mahallede yaklaşık 1000 metrelik yeni yollar açıyor.

Arapçiftliği, Çamköy, Çavuşlar, Kuyumcu Hacı Ali, Körpeşler mahallelerinde yeni yol açarken yeni kaldırımlar ve yeni güzergahları da belirliyor.

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