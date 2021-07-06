Fenerbahçe´de günün ilk idmanı yapıldı

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Mustafa AKIN /DÜZCE,(DHA) Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri´nde yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular ve ağrıları devam eden Nabil Dirar yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, birebir çift minyatür kalede yapılan savunma ve hücum çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla devam edecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Düzce Mustafa AKIN

2021-07-06 10:54:27



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