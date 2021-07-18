Kent estetiğine uygun sağlıklı ağaçlar dikilecek

Düzce Belediyesi tarafından Mayıs ayı başında başlatılan “Kent Estetiği Projesi” hızla devam ediyor. Bir yandan taş örme çalışmaları devam ederken, diğer yandan da ikinci etabın alt yapı çalışmaları devam ediyor. Taş örme çalışmalarının ardından ise kent mobilyaları yerleştirilerek şehrin iklimine uygun yeni ağaçlar dikilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün “Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm” sloganı ile başlattığı “Kent Estetiği Projesi” hızlı şekilde ilerliyor. İlk etap olan Düzce Belediyesi ile Yapı Kredi Bankası arasındaki bölümde taş örme çalışmaları devam ederken eş zamanlı olarak ikinci etap çalışmaları Yapı Kredi Bankası ile Valilik önü arasında devam ediyor.

1 Mayıs 2021 tarihinde ilk kazmanın vurulduğu proje için ekipler titiz bir çalışma yürütüyor. İlk etap çalışmaları kapsamında bölgedeki ağaçlara zarar verilmeden Düzce’nin çeşitli noktalarına nakledilerek dikim işlemleri gerçekleşmişti. Yeni yerlerinde ağaçlar yeşermeye başlarken ekipler ikinci etap olan Yapı Kredi Bankası ve Düzce Valiliği arasındaki bölüm için çalışmalara başladı. Taş örme çalışmaları öncesinde konusunda uzman kişiler tarafından bölgedeki ağaçlar da mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda bazı ağaçların kent estetiği projesine uygun olmadığı bir kısmının da zarar gördüğü ve tehlike arz ettiği tespit edildi.

Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Kenan Albayrak “Hastalıklı, eğri büyümüş, kırılmış kent estetiğine uygun olmayan 1 adet kokar ağaç, 1 adet üst bölümü karda kırılmış karaçam, 1 adet 3540 derece yan yatmış sahil çamı ve 1 adet tehlikeli gövde çatalı yapmış çam ağacının kadırılmasına karar verildi. Kaldırılan ağaçların yerine; 37 adet manolya, 8 adet erguvan, 6 adet süs eriği, 4 adet acer globosum dikilecek” dedi.



“Düzce merkez çağ atlayacak, herkes memnun kalacak”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzcelilerin aleyhine hiçbir iş ve işleyiş içinde bulunmayacaklarını belirterek, “Düzceli hemşehrilerimize yakışır bir projeyi hayata geçiriyoruz. Düzce’de büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Şehrin kalbi sayılan caddenin görüntüsü kente yakışmıyordu. Proje tamamlandığında gerçekten her kesimin memnun kalacağı bir iş çıkarmış olacağız. Ferah yürüyüş yolları, kent mobilyaları, Düzce’nin iklimini uygun ağaçları, Cadde ile bütünleşen cephe giydirmeleri ve tabelalar ile cadde bambaşka bir görünüme kavuşacak. Bu çalışmaları yürütürken esnaflarımızın ve vatandaşlarımızı mağdur etmemeye gayret gösteriyoruz. Düzceli kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Kent estetiği projesi Düzce merkeze çağ atlatacak, şehir bambaşka bir görünüme kavuşacak. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar” şeklinde konuştu.

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