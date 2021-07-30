Düzce İtfaiyesi Manavgat’ta

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– Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Manavgat'ta devam eden orman yangınlarına müdahale için bölgeye giderek çalışmalarına başladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Bölgeye giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışmalara destek vermeye başladı. 2 itfaiye aracı 1 pikap araç ve 6 personel ile bölgede çalışmalarına başlayan ekipler, özellikle yerleşim yerlerine ulaşan alevleri söndürme çalışmalarına katılıyor.

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