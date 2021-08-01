Balık tutmak için girdiği derede boğuldu 



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, Nurettin Uslu (39) balık tutmak için girdiği derede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Çınarlı köyünde meydana geldi. Nurettin Uslu, balık tutmak için arkadaşlarıyla Uğur Deresi'ne girdi. Arkadaşları, Nurettin Uslu´nun suda kaybolduğunu görünce 112 Acil'e durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi Nurettin Uslu´yu sudan çıkardı. Sağlık ekibi, Nurettin Uslu´yu hayata döndürmek için müdahale etti. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Nurettin Uslu, kurtarılamadı. Uslu´nun cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-08-01 18:00:02



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