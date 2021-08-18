Uğur okulları yeni döneme başladı

– Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, 20212022 eğitim öğretim dönemine öğrencilerin katılımı ile başladı.

Korona virüs salgını sebebi ile uzun bir süre okulları ile buluşamayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar sonrasında okullarına gitmeye başladı. Düzce’de eğitim faaliyetlerine devam eden Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, yeni döneme başladı. Okul yönetimi tarafından ilk olarak öğrencilerin velileri ile yüz yüze genel bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının ardından yeni döneme bir adım önde başlandı. 9., 10. Ve 11. Sınıf öğrencilerle akademik, 12. Sınıf öğrenciler için TYT’den oluşan ‘Uğur’da yaz kursu’ 16 Ağustos itibari ile başladı.

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