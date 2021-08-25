Kurugöl ve Çamlıpınar gölleri incelendi

– Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Musa Kaya, Düzce Kurugöl ve Çamlıpınar göllerinde incelemelerde bulunarak, doğaya bakımları yapılan kerkenez kuşunu saldı.

Düzce’nin turizm değerlerinden olan Kurugöl ve Çamlıpınar gölleri için, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Musa Kaya, Düzce’ye gelerek göllerde incelemelerde bulundu. Kurugöl Tabiat parkında devam eden çalışmaları inceleyen Kaya, Daha sonra tabiat parkı olarak yapılması beklenen Çamlıpınar gölünde incelemelerde bulundu. Bölge müdürü Kaya daha sonra vatandaşlar tarafından doğada yaralı olarak bulunan, bakım ve tedavileri tamamlanan Kerkenez kuşunu da doğal ortamına bıraktı.

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