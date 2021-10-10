Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Düzce'de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2 buçuk kilogram esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Düzce merkeze bağlı Hacıaliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıaliler köyündeuyuşturucu madde imal edildiği istihbaratını alan Düzce İl Jandarma ekipleri, S.D. ve Z.D. isimli şahısların evine baskın yaptı. Jandarma ekipleri evde ve evin eklentilerinde yaptıkları aramada, 2 buçuk kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Evde bulunan S.D.ve Z. D. ise gözaltına alındı.

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