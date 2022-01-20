Korugöl cazibe merkezi haline gelecek

Düzce Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği paydaşlığında Düzce’de bulunan Korugöl Tabiat Parkı, sürdürülebilir turizme kazandırılıyor. Protokol töreninde konuşan Başkan Özlü, “Haftada en az 10 bin yerli ve yabancı turist hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Düzce Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ'a kiralanan Düzce Korugöl Tabiat Parkı’ndaki arazinin kullanım hakkına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ile TURSAV da ortak oldu. Protokol toplantısında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ankara ve İstanbul arasında bakir kalan turizm bölgelerinden biri olan Düzce’nin bu alanda kendini geliştirmesi için uzun zamandır çalıştıklarını kaydederek, “TURSAB adı bizim için çok önemli ve bizim bir güvencedir. TURSAB ve Düzce Belediyesi arasında protokol imzaladık. Burada çok ciddi bir yatırım olacak. Günümüz şartlarına uygun şekilde bungalov evler, 5 yıldızlı otel konforunda villa tipi ahşap evler, glamping çadır ve restoran olacak. İnsanlar burada güzel bir tabiat ortamında dinlenecekler ve piknik yapacaklar. İnsanlar tazelenmek için farklı bir alan arıyorlar. Özellikle büyük şehirlerdeki insanların nefes alacağı bölge olacağız” ifadelerinde bulundu.



Düzce’ye istihdam da sağlanacak

Düzce Belediyesi olarak Korugöl’de yapılacak olan tesislerin yolu, suyu gibi alt yapı çalışmalarını yapacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Alt yapıyı biz yaptıktan sonra kalan kısımları TURSAB yapacak. Ayrıca bu tesislerden istihdam da sağlanacak. Düzceliler bu tesislerde çalışma imkanı bulacaklar. Düzce’de turizm konusunda çok ciddi bir sıçrama olacak. 10 Bin kişiyi her hafta Düzce’de ağırlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 31 hektardan oluşan alanda günübirlik mesire alanları, kamp alanları, yürüyüş rotaları ve çeşitli aktivite merkezleriyle Düzce’nin turizm potansiyeli gelişecek ve daha fazla turist ağırlanacak. Düzce’nin saklı cennetlerinden biri olan Korugöl, turizme kazandırılarak haftada en az 10 bin yerli ve yabancı turistin kente gelmesi hedefleniyor.

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