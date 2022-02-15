Bilsoft, Turkcell ile e-fatura dünyasında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilsoft, Turkcell ile e-fatura dünyasında buluştu

İHA

Bilsoft Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ticari yazılım programı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını, işletmelere daha kapsamlı çözümler sunmak için Turkcell EŞirket ile çözüm ortaklığında anlaştıklarını bildirdi.

Bilsoft, Turkcell ile e-fatura dünyasında buluştu

Bilsoft Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ticari yazılım programı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduklarını, işletmelere daha kapsamlı çözümler sunmak için Turkcell EŞirket ile çözüm ortaklığında anlaştıklarını bildirdi.
Gelir İdaresi Başkanlığı, tarafından yeni yayınlanan kararla artık küçük işletmelerin de efaturaya geçişi zorunlu hale geldi. Özellikle, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ticari yazılım programı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Bilsoft Yazılım, işletmelere daha kapsamlı çözümler sunmak için Turkcell EŞirket ile çözüm ortaklığında anlaştı.
KOBİ’lere yönelik sunduğu edönüşüm (efatura, earşiv, eirsaliye) çözümlerini daha da kapsamlı hale getirmek için Turkcell ile anlaştıklarını belirten Bilsoft Pazarlama Müdürü Ferhat Sağlam yeni yılda küçük işletmelerin de efaturaya zorunlu geçiş yapacaklarını ve bu işletmelere daha kapsamlı çözüm sunmaya hazır olduklarının altını çizdi.
Sağlam, “KOBİ’lerin efatura kullanma zorunlulukları 2022 mali yılında fatura kesme limitlerinin aşağıya çekilmesiyle yeniden belirlenirken bu limitler 2023 itibari ile daha da alt seviyeleri görecek. Şu an Türkiye’de ortalama 3.4 milyon KOBİ var ve bunların sadece 400 Bini edönüşümünü gerçekleştirmiş diye biliyoruz. Bu sayı bu yıl neredeyse ikiye katlanacak ve seneye daha da hızlı bir dönüşüm olacağını öngörüyoruz. Artan taleplere sorunsuz cevap verebilmek adına Bilsoft Yazılım olarak önemli işbirlikleri ile efatura alt yapımızı daha da güçlendirdiğimize inanıyorum. Bu konuda, Türkiye’nin en önemli markalarından birisi olan Turkcell ile işbirliği yapmanın küçük işletmelere sunduğumuz çözümleri daha kapsamlı hale getirmemize olanak sağlamaktadır. Anlaşma sürecinden sonra sistem entegrasyonlarımızı tamamlayarak Bilsoft kullanıcılarına kaliteli bir hizmet daha sunabildiğimiz için gerçekten gurur duyuyoruz,” dedi.
Ön muhasebe sistemlerini her ay binlerce yeni kullanıcıyla buluşturduklarını aktaran Sağlam, KOBİ’lerin operasyonlarını daha kaliteli ve rahat yönetebilmeleri için sürekli ARGE çalışmalarında olduklarını ve Turkcell gibi güçlü firmalarla iş ortaklıkları gerçekleştirdiklerinin altını çizerek yapılan yeni anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.
Bilsoft Yazılım, 2005 yılından beri 100 bin üzerinde kullanıcısına ön muhasebe, üretim takip sistemi, stok yönetimi, eticaret ve efatura gibi ticari yazılımlarla hizmet vermekte. İnsan kaynağı tamamen yerli olan firma yurtdışında da binlerce kullanıcıya ulaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özlü görevinin başında
YEREL HABERLER Başkan Özlü görevinin başında
Bilim insanları modern zamanın yaygın takviyesi omega3 ve propolisi bir araya getirdi
YEREL HABERLER Bilim insanları modern zamanın yaygın takviyesi ...
Attıkları her ilmek iç ısıtıyor Çocuklar üşümesin diye örüyorlar
YEREL HABERLER Attıkları her ilmek iç ısıtıyor Çocuklar üşümesin ...
Gençlerle basket oynadılar
YEREL HABERLER Gençlerle basket oynadılar
Düzce’de hafriyat depolama sahası belli oldu
YEREL HABERLER Düzce’de hafriyat depolama sahası belli oldu
Düzceli halterciler madalya ile döndü
YEREL HABERLER Düzceli halterciler madalya ile döndü
Düzce Üniversitesi üretim merkezi helal sertifikasını aldı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi üretim merkezi helal sertifikasını ...
Yardımcı’nın heykeli 2022 Pekin olimpiyatlarında
YEREL HABERLER Yardımcı’nın heykeli 2022 Pekin olimpiyatlarında
Düzce’de zabıtadan KDV indirimi denetimi
YEREL HABERLER Düzce’de zabıtadan KDV indirimi denetimi
Sebzeciler ve balıkçılar odasında Yangaz dönemi başladı
YEREL HABERLER Sebzeciler ve balıkçılar odasında Yangaz dönemi ...
Çiçekçilerde 14 Şubat bereketi
YEREL HABERLER Çiçekçilerde 14 Şubat bereketi
Düzceliler millet bahçesini çok sevdi
YEREL HABERLER Düzceliler millet bahçesini çok sevdi
Kardan zarar gören yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Kardan zarar gören yollar onarılıyor
Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi
Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden ...
Zabıtadan fiyat ve etiket uygulaması
YEREL HABERLER Zabıtadan fiyat ve etiket uygulaması
Yargıtay'ın kararına rağmen kuzeninin arsasına taşan evini yıkmadı  
YEREL HABERLER Yargıtay'ın kararına rağmen kuzeninin arsasına taşan ...
GETAT iyi klinik araştırmalarına etik yaklaşım kursu düzenlendi
YEREL HABERLER GETAT iyi klinik araştırmalarına etik yaklaşım kursu ...
Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel’e ziyaret
YEREL HABERLER Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel’e ziyaret
Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ceza
YEREL HABERLER Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ...
Hayatını ona adadı Engelli eşinin ayakları oldu, 26 yıldır gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Hayatını ona adadı Engelli eşinin ayakları oldu, 26 ...
Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2)
Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde bulundu
YEREL HABERLER Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde ...
Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.