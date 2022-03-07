GAMER toplantısı gerçekleştirildi

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– Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER); izleme, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında; kaymakamlar ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla GAMER izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; 2022 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmaların yanı sıra, herhangi bir güvenlik ve acil durumlarda yapılacak faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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