TEM’de dönüş yoğunluğu Tatilden dönenler otoyolda yoğunluk oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEM’de dönüş yoğunluğu Tatilden dönenler otoyolda yoğunluk oluşturdu

İHA

TEM’de dönüş yoğunluğu Tatilden dönenler otoyolda yoğunluk oluşturdu

– Ramazan Bayramı’nı memleketlerine geçirip tatili 9 güne çıkartan vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı. TEM otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların Megakent İstanbul’a dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilini 9 güne çıkartanlar, bugün dönüşe geçti. TEM otoyolu Düzce geçişindeki akıcı yoğunluk havadan görüntülendi. Hem D100, hem de TEM otoyolunda herhangi bir olumsuzluk oluşmaması açısından polis, jandarma ve karayolları ekipleri tedbirler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anneler Günü'nü annelerinden 8 bin kilometre uzakta kutladılar Engelli iki çocuk annesi Fatma Arslan'ı ziyaret eden Ruandalı öğrenciler, elini öpüp çay servisi yaptı
YEREL HABERLER Anneler Günü'nü annelerinden 8 bin kilometre uzakta ...
Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu
YEREL HABERLER Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne ...
16 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER 16 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı
Alkol parası vermeyen babası ve babaannesinin kapısına ateş etti
YEREL HABERLER Alkol parası vermeyen babası ve babaannesinin ...
Başkan Özlü’den Anneler Günü jesti
YEREL HABERLER Başkan Özlü’den Anneler Günü jesti
Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı
YEREL HABERLER Milli Karateci Sabri Kıroğlu havaalanında karşılandı
Anlamlı günde özel annelere ziyaret
YEREL HABERLER Anlamlı günde özel annelere ziyaret
Alkol parası vermeyen babasının evine ateş açtı
YEREL HABERLER Alkol parası vermeyen babasının evine ateş açtı
Bir annenin fedakarlık hikayesi 73 yaşında, hayatını 5 engelli çocuğuna adadı
YEREL HABERLER Bir annenin fedakarlık hikayesi 73 yaşında, hayatını ...
Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2)
YEREL HABERLER Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi (2)
Gülben Ergen taburcu oldu Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: “Genel durumu iyi”
YEREL HABERLER Gülben Ergen taburcu oldu Düzce Sağlık Müdürü Dr. ...
Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı, konseri iptal edildi İkinci kez sahneye çıkan sanatçı, tekrar fenalaşınca hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı, konseri iptal ...
Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi
YEREL HABERLER Gülben Ergen sahnede düştü, konser sona erdi
Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı Ünlü sanatçının düştüğü anlar, kameralara an be an yansıdı
YEREL HABERLER Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından ...
Gülben Ergen sahnede bayıldı Ambulansa alınan sanatçının tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Gülben Ergen sahnede bayıldı Ambulansa alınan ...
Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
YEREL HABERLER Düzcespor, şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükseldi
İlaçlar e-Twinning projesi ile zehir olmaktan çıkacak
YEREL HABERLER İlaçlar e-Twinning projesi ile zehir olmaktan çıkacak
Korkutan yangını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Korkutan yangını itfaiye söndürdü
Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti
YEREL HABERLER Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti
Millet Kıraathanesi’nde şiir gecesi
YEREL HABERLER Millet Kıraathanesi’nde şiir gecesi
Kamyonculardan Düzcespor'a destek
YEREL HABERLER Kamyonculardan Düzcespor'a destek
Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu Yeni itfaiye binası gün sayıyor
YEREL HABERLER Günümüzün en donanımlı itfaiye binası oldu Yeni ...
Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi
YEREL HABERLER Yılmaz'dan Sağlık çalışanlarına anneler günü sürprizi
Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Yük ve yolcu taşıyan araçlar denetlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.