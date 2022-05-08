TEM’de dönüş yoğunluğu Tatilden dönenler otoyolda yoğunluk oluşturdu

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– Ramazan Bayramı’nı memleketlerine geçirip tatili 9 güne çıkartan vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı. TEM otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların Megakent İstanbul’a dönüş yolculuğu başladı. Bayram tatilini 9 güne çıkartanlar, bugün dönüşe geçti. TEM otoyolu Düzce geçişindeki akıcı yoğunluk havadan görüntülendi. Hem D100, hem de TEM otoyolunda herhangi bir olumsuzluk oluşmaması açısından polis, jandarma ve karayolları ekipleri tedbirler aldı.

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