Düzce'de arı can aldı

İlçeye bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde ikamet eden Makbule Uğurlu'yu (70), Taşaltı mevkisinde arı soktu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Arıya alerjisi olduğu için fenalaşan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uğurlu’nun cenazesi, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.