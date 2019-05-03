Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve iki helikopter gönderildi. Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarıldı.

AA'nın haberine göre teknedeki düzensiz göçmenlerden 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kurtarılanlardan teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kaybolduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kaybolanlardan birinin, kaçışı organize ettiği tahmin ediliyor.