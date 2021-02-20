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Dwayne Johnson: Halk isterse seçimde yarışırım

ABD'li yıldız oyuncu Dwayne Johnson, halkın kendisini istemesi durumunda başkanlık seçimi için yarışa girebileceğini ifade etti. Johnson, "Bu insanlara bağlı. Dolayısıyla bekleyeceğim, dinleyeceğim, nabız yoklayacağım, kulağımı zemine yaslayacağım" açıklamasını yaptı

Dwayne Johnson: Halk isterse seçimde yarışırım - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Amerikalı oyuncu Dwayne Johnson, halk isterse Beyaz Saray için yarışacağını dile getirdi. Johnson'ın başkan adaylığı, "The Rock" isimli kendi hayatını konu alan komedi dizisinde 2032 seçimi için kampanya yürütürken gösterilmesi vesilesiyle gündeme geldi.

Dizi ile ilgili röportaj veren Johnson, "Eğer halk isterse gelecekte başkanlık için yarışmayı değerlendiririm. Bu cevabı verirken ciddiyim. Kesinlikle şaka yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARA BAĞLI"

Daha önce Joe Biden'a destek veren 48 yaşındaki Johnson, konuyla ilgili, "Bu insanlara bağlı. Dolayısıyla bekleyeceğim, dinleyeceğim, nabız yoklayacağım, kulağımı zemine yaslayacağım" şeklinde konuştu.

Çocukluğundan itibaren hayatını konu alan yeni dizide, kendi yetişkinliğini canlandıran ünlü isim, 2032'de başkanlık için yarışırken de gösteriliyor.

Dwayne Johnson'ın çocukluğundan esinlenen dizide ünlü güreşçi-aktörün daha genç hallerini Adrian Groulx, Bradley Constant ve Uli Latukefu canlandırıyor.

KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ

Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden olan Dwayne Johnson, geçtiğimiz yıl eylül ayında şarkıcı eşi Lauren Hashian, dört yaşındaki kızları Jasmine ve iki yaşındaki Tiana ile birlikte koronavirüsle mücadele ettiklerini ve artık daha iyi olduklarını açıklamıştı.

"TÜM AİLEMDE ÇIKTI" DEMİŞTİ

Test yaptırdıktan sonra sonucu beklerken endişelendiğini söyleyen Johnson, "Benim bir numaralı önceliğim her zaman ailemi korumak. Çocuklarımı, sevdiklerimi korumak. Çıkacaksa sadece benimkinin pozitif çıkmasını umdum ama değildi. Tüm ailemde çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

"YAŞADIĞIM EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİYDİ"

Küçük kızlarının birkaç gün öksürük şikayetinin olduğunu söyleyen Dwayne Johnson, kendisiyle eşinin “sert bir gidişat” yaşadığını söylemişti.

Johnson, "Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama korona bunların hepsinden daha farklıydı" demişti. İyileşme sürecinin zor olduğunu anlatan ünlü aktör, hayranlarına maske takma çağrısı yapmıştı.

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