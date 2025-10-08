Dwayne Johnson'ın hayatını değiştiren film gişede çakıldı

'Kaya' lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ın 'Dövüş Efsanesi' (The Smashing Machine) filmi, açılış hafta sonunda gişede adeta çakıldı. Ancak 53 yaşındaki ABD'li oyuncu, filmin gişedeki düşük performansına rağmen, filme olan minnettarlığını sürdürüyor.

Instagram'da filmin setinden fotoğraflar paylaşan oyuncu, gişe sonuçlarını duyurdu. Film, ABD çapında 6 milyon dolarlık hafta sonu gişe hasılatı elde etti. Bu, Johnson'ın kariyerinin en düşük açılış hafta sonu hasılatı oldu.

Dwayne Johnson; "Dövüş Efsanesi'ni izleyen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Bizim hikâye anlatıcılığı dünyamızda gişe sonuçlarını kontrol edemezsiniz ancak fark ettim ki kontrol edebileceğiniz şey performansınız ve tamamen ortadan kaybolup başka bir yere gitme kararlılığınızdır. Ben bu fırsata her zaman koşacağım" dedi.

"Yönetmenim Benny Safdie için bu role dönüşmek benim için bir onurdu. Bana inandığın için teşekkür ederim kardeşim" diyen oyuncu; "Gerçek şu ki, bu film hayatımı değiştirdi" diye ekledi. Johnson'ın eski karma dövüş sanatları ustası Mark Kerr'i canlandırdığı 'Dövüş Efsanesi', açılış hafta sonunda ABD çapında gişede üçüncü sırada yer aldı. Taylor Swift'in 'The Official Release Party of a Showgirl' adıyla sadece hafta sonu sinemada gösterilen yeni albüm tanıtım filmi birinci, Leonardo DiCaprio'nun 'Savaş Üstüne Savaş' filmi ise gişede ikinci sıraya yerleşti.