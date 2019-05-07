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DYO-Transocean işbirliğiyle deniz boyaları yerlileşiyor

DYO deniz boyaları alanında dünyanın en çok tercih edilen şirketlerinden Transocean ile işbirliğine gitti. Bu işbirliği kapsamında Transocean markalı ürünleri ‘yerli’ olarak İzmir Çiğli’deki tesislerinde üretecek olan DYO, uluslararası sertifika ve referanslara sahip deniz boyalarını ithal ürünlere göre daha avantajlı şekilde sektöre sunacak. Bu işbirliğiyle ayrıca ihracat fırsatı da doğacak.

gemi kaplama boyaları

Türkiye’de boya sektörünün önemli markalarından DYO, deniz boyalarında dünyanın önde gelen ismi Transocean ile işbirliğine gitti. Dünyada ‘Gülümseyen Yunus’ olarak bilinen Transocean’ın ürünlerini ‘yerli’ olarak üretecek olan DYO, bu işbirliği ile birlikte deniz boyalarında sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. DYO ve Transocean’ın deniz boyalarındaki bu işbirliği dün akşam düzenlenen bir toplantıyla duyuruldu. DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran ile Transocean Coatings Genel Müdürü Kees Zaal’in ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, deniz boyalarında atılacak ortak adımlar hakkında bilgi verildi.

İZMİR’DEKİ FABRİKADA ÜRETİLECEK

1959 yılından bu yana gemiler, açık deniz tesisatları, endüstriyel tesisler ve yatlar için zehirli boya, antikorozif ve daha pek çok kaplama geliştiren Transcoean ile DYO’nun işbirliği ile deniz boyalarında ‘yerli ve milli’ bir adım atılmış oldu. Uluslararası sertifika ve referanslara sahip deniz boyları DYO’nun İzmir Çiğli’deki fabrikasında üretilerek ‘yerli’ bir kimlik taşıyacak. Kees Zaal yapılan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada “Deniz boyalarının Türkiye’de üretilmesi buradaki müşterilere hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlayacak” dedi.

AR-GE ALANINDA DA ORTAKLIK

Zaal bu işbirliği sayesinde DYO’nun Transocean’ın uzun yıllara dayanan ‘know-how’ından yararlanacağını belirterek sadece üretim değil Ar-Ge alanında da ortak çalışmalarının olacağını ifade etti. Deniz/gemi kaplama boyalarının eskiye göre çok daha çevre dostu hale geldiğine dikkat çeken Zaal “Üretimde zehirli çevre kirliği yaratan maddeler eskisi kadar kullanılmıyor. Ürünlerimizin tek avantajı çevre dostu olması değil. Müşterilere sadece ‘bu ürün’ çevre dostudur diyerek satış yapamazsınız. Örneğin yeni nesil daha çevre dostu ürünleri sunarken farklı renk seçenekleri de sundu. Bunun yanında maliyet olarak ek bir yük getirmedik. Böyle olunca müşterilerin daha çevre dostu ürünlere yönelmesi kolay oldu” diye konuştu. Serdar Oran da anlaşmanın sektöre yeni bir soluk getireceğini söyleyerek Transocean ile işbirlikleri neticesinde üretecekleri boyaların dünyaya ihraç edeceklerini söyledi.

DEVLERİN TERCİHİ

Toplantıda verilen bilgiye göre tüm ürünleri IMO-AFS koduna uygun olarak sertifikalandırılan Transocean, müşterilerine faydalı olabilecek yeni ürünler için dünyanın birçok noktasında araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte. 60’a yakın ülkede yerli üreticilerle çalışan Transocean boya sistemleri, Norsok M-501 ve ISO-20340 standartlarının uygulandığı petrol ve gaz endüstrisindeki en zorlu şartname özelliklerini karşılamakta. Bu nedenle, Shell, Eni, YPF, Petronas ve ADNOC gibi firmalar, ürün, sondaj ve yarı batan platformlar, kıyı tesisleri inşalarının yanı sıra tamir bakım proseslerinde Transocean boyalarını tercih ediyor.

 

 

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