Dyshawn Pierre: Umarım Dörtlü Final'e kalırız

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 4'üncü maçında Yunanistan ekibi Olympiacos'u sahasında 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada 17 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olan ve galibiyette önemli rol oynayan Dyshawn Pierre, mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Pierre, "Aynı tutumu devam ettirmemiz gerekiyor. Bir önceki maçı son saniyede yediğimiz üç sayılık basket ile kaybetmiştik. Geçmişe bakarak yaşayamayız. 5'inci maça hazırız. Onların sahalarında gerçekten çok zor bir mücadele olacak. Bugün oynadığımız şekilde devam etmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"DETAYLARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

9 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacakları serinin 5'inci ve son maçıyla ilgili de düşüncelerini aktaran 29 yaşındaki basketbolcu, "Doğru şeyleri yapmamız ve detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Maç planımıza sadık kalmalıyız. Bunu uyguladığımızda ne kadar doğru işlediğini görüyoruz. Serinin ilk maçında 3'üncü periyotta çok sayı yemiştik, 5'inci maçta bunu yapmamamız gerekiyor. Geçen maçta bunu kontrol altına almıştık. Önümüzdeki maçta da hücumda aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.