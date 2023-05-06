Dyshawn Pierre: Umarım Dörtlü Final'e kalırız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol EuroLeague
ABONE OL

Dyshawn Pierre: Umarım Dörtlü Final'e kalırız

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Dyshawn Pierre, "Gerçekten taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu salonun dolu olması bizim için gerçekten çok iyi. Bizi takip etmeye devam etsinler. Umarım Dörtlü Final'e kalırız ve taraftarlarımız da orada olur" dedi

Dyshawn Pierre: Umarım Dörtlü Final'e kalırız
DHA

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 4'üncü maçında Yunanistan ekibi Olympiacos'u sahasında 73-69 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşmada 17 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olan ve galibiyette önemli rol oynayan Dyshawn Pierre, mücadelenin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Pierre, "Aynı tutumu devam ettirmemiz gerekiyor. Bir önceki maçı son saniyede yediğimiz üç sayılık basket ile kaybetmiştik. Geçmişe bakarak yaşayamayız. 5'inci maça hazırız. Onların sahalarında gerçekten çok zor bir mücadele olacak. Bugün oynadığımız şekilde devam etmeliyiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"DETAYLARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

9 Mayıs Salı günü deplasmanda oynayacakları serinin 5'inci ve son maçıyla ilgili de düşüncelerini aktaran 29 yaşındaki basketbolcu, "Doğru şeyleri yapmamız ve detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Maç planımıza sadık kalmalıyız. Bunu uyguladığımızda ne kadar doğru işlediğini görüyoruz. Serinin ilk maçında 3'üncü periyotta çok sayı yemiştik, 5'inci maçta bunu yapmamamız gerekiyor. Geçen maçta bunu kontrol altına almıştık. Önümüzdeki maçta da hücumda aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM DÖRTLÜ FİNAL'E KALIRIZ VE TARAFTARLARIMIZ DA ORADA OLUR"

Fenerbahçe taraftarlarının yarattığı atmosferin kendileri için çok değerli olduğunu belirten tecrübeli basketbolcu, "Gerçekten taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu salonun dolu olması bizim için gerçekten çok iyi. Bizi takip etmeye devam etsinler. Umarım Dörtlü Final'e kalırız ve taraftarlarımız da orada olur. Türkiye Ligi'nin normal sezon maçlarında ve play-off'ta da onlara ihtiyacımız var. Onlarla birlikte bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Beko: 73 - Olympiakos: 69 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe seriyi son maça taşıdı!
Dimitris Itoudis taraftarla tartıştı! "Gel sen yönet"
BASKETBOL Itoudis taraftarla tartıştı!
Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes: 82-106
BASKETBOL Efes, Antep'i rahat geçti
Anadolu Efes'te Chris Singleton taburcu edildi
BASKETBOL Singleton taburcu edildi
Harlem Globetrotters, iki benzersiz şov için Türkiye’de!
BASKETBOL Harlem Globetrotters, iki benzersiz şov için ...
Fenerbahçe Beko Olympiakos basket maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BASKETBOL Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off maçı ne zaman?
NBA Batı Konferansı yarı finalinde Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 1-1 yaptı
BASKETBOL Warriors, Lakers'ı yenerek seriyi 1-1 yaptı
Sloukas'ın attığı üçlük öncesi steps: Taraftarlardan tepki! - Fenerbahçe Haberleri
BASKETBOL Sloukas'ın attığı üçlük öncesi steps!
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan EuroCup'ta yaşananlara tepki!
BASKETBOL TBF'den EuroCup'ta yaşananlara tepki!
Gran Canaria - Türk Telekom: 71-67 (MAÇ SONUCU) - Türk Telekom EuroCup'ta ikinci oldu
BASKETBOL Türk Telekom Avrupa ikincisi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.