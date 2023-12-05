E-5'in manzarasını değiştiren yıkım! Biri 49, diğeri 33 yıllık iki bina yıkılıyor
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ semtinde, E-5 karayolu üzerinde bulunan 49 yıllık Toya Plaza, deprem riski sebebiyle yıkılıyor. Ayrıca ilçede 33 yıldır tamamlanamayan başka bir binada da yıkım işlemleri devam ediyor. Havadan görüntülenen iki binanın yıkımı ile E-5'in Cevizlibağ'daki manzarası değişiyor
İstanbul'da deprem riski bulunan binaların yıkımları sürüyor.
Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ semtinde E-5 karayolu üzerindeki yapımı 1974 yılında tamamlanan Toya Plaza da deprem riski nedeniyle yıkım kararı alınan binalardan. 49 yıllık binada yıkım çalışması başladı.
Güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makineleri tarafından binanın yıkımına devam ediliyor.
Binanın yıkımının ardından bölgede yeni planlamaların nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
Toya Plaza yakınında inşaatına 1990 yılından başlanan başka bir bina ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılıyor.
33 yıldır atıl bir durumda olan E-5 üzerinde bulunması ve Cevizlibağ Metrobüs durağına yakın konumu nedeniyle uzun süre boyunca bölgede reklam panosu gibi kullanılan binanın yıkım işlemleri sürüyor.