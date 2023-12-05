Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul E-5'in manzarasını değiştiren yıkım!

        E-5'in manzarasını değiştiren yıkım! Biri 49, diğeri 33 yıllık iki bina yıkılıyor

        İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ semtinde, E-5 karayolu üzerinde bulunan 49 yıllık Toya Plaza, deprem riski sebebiyle yıkılıyor. Ayrıca ilçede 33 yıldır tamamlanamayan başka bir binada da yıkım işlemleri devam ediyor. Havadan görüntülenen iki binanın yıkımı ile E-5'in Cevizlibağ'daki manzarası değişiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da deprem riski bulunan binaların yıkımları sürüyor.

        2

        Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ semtinde E-5 karayolu üzerindeki yapımı 1974 yılında tamamlanan Toya Plaza da deprem riski nedeniyle yıkım kararı alınan binalardan. 49 yıllık binada yıkım çalışması başladı.

        3

        Güvenlik önlemleri alındıktan sonra iş makineleri tarafından binanın yıkımına devam ediliyor.

        4

        Binanın yıkımının ardından bölgede yeni planlamaların nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

        5

        Toya Plaza yakınında inşaatına 1990 yılından başlanan başka bir bina ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından yıkılıyor.

        6

        33 yıldır atıl bir durumda olan E-5 üzerinde bulunması ve Cevizlibağ Metrobüs durağına yakın konumu nedeniyle uzun süre boyunca bölgede reklam panosu gibi kullanılan binanın yıkım işlemleri sürüyor.

        7

        Her iki binanın yıkımı havadan görüntülendi.

        8
        9
        #son dakika haberleri istambul
        #zeytinburnu
        #Cevizlibağ
        #yıkım
        #toya plaza
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!