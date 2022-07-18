E-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

E-Devlet şifrenizi unutur veya kaybederseniz tekrar PTT’ye gitmenize gerek yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde bulunan "Şifremi Unuttum" sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve tekrar sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifreyi yenilemek için ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması gerekir ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya güvenlik bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme seçeneği önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır.

e-İmza, Mobil İmza, Elektronik T.C. Kimlik Kartı ve Banka ile Giriş yöntemlerini kullanarak da ücretsiz şifre oluşturabilir, takip eden girişlerinizi şifreniz ile yapabilirsiniz.

e-Devlet sistemi şifrenizi unutmadığınız sürece yeniden almanıza gerek yoktur. PTT'lerde şifre başvurusu yaparken yanınızda geçerli bir kimliğinizin olması yeterlidir. E-Devlet Kapısı çalışanları da dahil olmak üzere kimse şifrenizi göremez veya sizin adınıza şifre değişikliği yapamaz.

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