E-devlet giriş kapısı vatandaşlar tarafından en sık ziyaret edilen sayfalardan biridir. E-devlet üzerinden kamu kurum ve kuruluşlara gitmeden birçok iş hallediliyor ve başvurular yapılabiliyor. E-devlet girişi yapabilmeniz için ise öncelikle e-devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Peki, "e -Devlet şifresi nereden alınır?" "e-Devlet sistemine giriş nasıl yapılır?" İşte, e-Devlet Kapısı ile ilgili tüm detaylar...

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR - 2022

e-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz olmadığı takdirde sisteme giriş yapamazsınız. e-Devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi edindikten sonra sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz ile birlikte giriş yapabilirsiniz ve menüde yer alan tüm kamu hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı’na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse Kullanıcı menüsündeki "Şifremi Değiştir" düğmesini tıklayarak şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

E-Devlet şifrenizi unutur veya kaybederseniz tekrar PTT’ye gitmenize gerek yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde bulunan "Şifremi Unuttum" sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve tekrar sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifreyi yenilemek için ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması gerekir ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya güvenlik bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme seçeneği önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır.

e-İmza, Mobil İmza, Elektronik T.C. Kimlik Kartı ve Banka ile Giriş yöntemlerini kullanarak da ücretsiz şifre oluşturabilir, takip eden girişlerinizi şifreniz ile yapabilirsiniz.

e-Devlet sistemi şifrenizi unutmadığınız sürece yeniden almanıza gerek yoktur. PTT'lerde şifre başvurusu yaparken yanınızda geçerli bir kimliğinizin olması yeterlidir. E-Devlet Kapısı çalışanları da dahil olmak üzere kimse şifrenizi göremez veya sizin adınıza şifre değişikliği yapamaz.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ