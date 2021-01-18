E-Devlet mirasçılık belgesi alarak mevcut veraset durumunu sorgulayabilecek olan pek çok kişi, bu işlemi nasıl yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Adalet Bakanlığı bünyesine bağlı olarak faaliyet gösteren E-Devlet mirasçılık belgesi hizmeti, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Herhangi bir yakınından miras kalıp kalmadığını öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, bu ekran üzerinden detayları görüntüleyebilecek. İşte, E-Devlet mirasçılık belgesi sorgulama işlemi hakkında bazı bilgiler

E-DEVLET MİRASÇILIK BELGESİ SORGULAMA

Bu işlemi yapabilmek için E-Devlet şifresinin bulunması büyük önem arz edecek.

Öncelikle E-Devlet Mirasçılık Belgesi Sorgulama ekranına gidin.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan miras bırakıp bırakmadığını merak ettiğiniz kişinin TC Kimlik Numarasını girin.

Eğer bu kişi size herhangi bir miras bıraktı ise dökümanı karşınıza çıkacaktır. Ancak miras bırakılmamış ise "Kayıt Bulunamadı" uyarısı ile karşılaşılacaktır.

Yargı birimlerinden alınan "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere "Mirasçılık Belgesi Verilmesi" ve "Mirasçılık Belgesinin İptali" kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.

E-DEVLET MİRASÇILIK BELGESİ SORGULAMA EKRANI