E okul VBS sistemi üzerinden öğrencilerin tüm eğitim bilgilerine erişim sağlanıyor. Bu yüzden e-okul öğrenci ve velilerin sık sık ziyaret ettiği sitelerin başında geliyor. Eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. Yazılı ve sözlü sınav sonucu proje ödev notları ve devamsızlık bilgisi sorgulama E-okul girişi ekranı haberimizde

E-OKUL GİRİŞ 2019

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

e-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ

e-Okul yönetim bilgi sistemi girişine öğretmenler kullanıcı adı ve şifrelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de giriş sağlayabilirler. Sadece öğretmen kullanıcıları tarafından e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

e-OKUL SİSTEMİ HİZMETLERİ

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez uygulanan ara tatil başladı. Öğrenciler 18 Kasım'da başladığı ara tatile 22 Kasım'da sona erecek ve 2 günlük haftasonu tatilinin ardından 25 Kasım'da ders başı yapacak.