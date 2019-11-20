Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

E okul giriş ekranı 2019! Yazılı, sözlü sınav sonucu öğren: MEB e Okul VBS

E okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci ve velilerin sık sık ziyaret ettiği siteler arasında yer alıyor. MEB tarafından bu sene ilk kez ara tatil bu hafta uygulanıyor. Ancak öğrenciler tatildeyken notlar e-Okul üzerinden açıklanmaya devam ediyor. İşte e-Okul VBS giriş sayfası

e okul

E okul VBS sistemi üzerinden öğrencilerin tüm eğitim bilgilerine erişim sağlanıyor. Bu yüzden e-okul öğrenci ve velilerin sık sık ziyaret ettiği sitelerin başında geliyor. Eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. Yazılı ve sözlü sınav sonucu proje ödev notları ve devamsızlık bilgisi sorgulama E-okul girişi ekranı haberimizde

E-OKUL GİRİŞ 2019

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

e-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ

e-Okul yönetim bilgi sistemi girişine öğretmenler kullanıcı adı ve şifrelerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden de giriş sağlayabilirler. Sadece öğretmen kullanıcıları tarafından e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir. 

e-OKUL SİSTEMİ HİZMETLERİ

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez uygulanan ara tatil başladı. Öğrenciler 18 Kasım'da başladığı ara tatile 22 Kasım'da sona erecek ve 2 günlük haftasonu tatilinin ardından 25 Kasım'da ders başı yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kınalıada’daki cinsel saldırı iddiasına yargıdan iki görüş
GÜNDEMKınalıada’daki cinsel saldırı iddiasına yargıdan iki ...
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı
GÜNDEMCenazede dram ortaya çıktı
Define umuduyla 25 metre kazmışlar
GÜNDEMDefine için 25 metrelik tünel
Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisinde şok görüntülere soruşturma
GÜNDEMHastanede rezalet! Soruşturma başlatıldı
Minik Lina'yı ailesinden duman ayırdı
GÜNDEMDuman ayırdı!
'Neden baktın' tartışmasında yaşlı adamı dövdüler
GÜNDEM'Neden baktın' tartışmasında yaşlı adamı dövdüler
Ramazan Ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? 2020 Diyanet İşleri dini günler takvimi
GÜNDEM2020 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?
HDP'den erken seçim çağrısı
GÜNDEMHDP'den erken seçim çağrısı
GELİYOR! Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürü tarih verdi
GÜNDEMMeteoroloji genel müdürü duyurdu: Yağış geliyor
Gözaltılara rağmen duruyorlar! - Haberler
GÜNDEMDuruyorlar!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X