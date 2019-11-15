E- okul girişi nasıl yapılır?

2019-2020 Eğitim öğretim yılı kasım ayı tatilinin yaklaşmasıyla öğrenciler ve veliler notların, devamsızlıkların son durumunu merak ediyor. E- okul içerisinde barındırdığı not bilgisi, devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav tarihleri, yazılı ortalamaları, sınav bilgileri, yıl sonu notları sayesinde öğrenciler ve veliler mobil üzerinden rahatlıkla bu bilgilere erişebiliyor. Peki e- okula giriş nasıl yapılıyor? İşte e- okul girişi hakkında merak edilenler haberimizde...
E- okul kısa ön bilgi;
E- okul veli bilgilendirme sistemi 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kuruldu. E- okul veli bilgilendirme sisteminin uygulaması da bulunmakta bu sayede veliler, öğrencilerin anlık olarak veya diledikleri zaman takip edebiliyorlar.
E- okula nasıl giriş yapılır?
Öncelikle (https://eokulyd.meb.gov.tr/) adresini ziyaret ederek işleme başlayabilirsiniz. Önünüze çıkan panele öğrenci veli bilgilendirme sistemi kısmına resimdeki rakamlar, öğrenci TC.kimlik numarası, öğrenci okul numarası, yazarak giriş butonuna basıp işleminizi tamamlayabilirsiniz.
E- okula giriş yaptıktan sonra ne yapmam gerekir?
Girişinizi başarılı bir şekilde yaptıktan sonra e- okul içerisinde bulunan not bilgisi, devamsızlık bilgisi, ders programı, sınav tarihleri, yazılı ortalamaları, sınav bilgileri, yıl sonu notları vb.. seçeneklerden birini tıklayarak öğrenci okul hakkında öğrenmeniz gereken tüm bilgilere erişebilirsiniz.
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