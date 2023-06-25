E-Spor Milli Takımı Singapur'da şampiyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer
ABONE OL

E-Spor Milli Takımı Singapur'da şampiyon

E-Spor Milli Takımı, Singapur'da düzenlenen Olimpik Espor Serisi Etkinliği'nde şampiyon oldu.

E-Spor Milli Takımı Singapur'da şampiyon
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye E-Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Singapur'da düzenlenen organizasyonda milli takım NBA2K branşında birincilik elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Singapur´da düzenlenen Olimpik Espor Serisi Etkinliği´nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takım için kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Singapur´da yapılan Olimpik Espor Serisi Etkinliği´nde NBA2K branşında şampiyon olan milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın kazandığı şampiyonlukta emeği olanlara teşekkür ediyor, sporcu kardeşlerimizin başarılarının devamını diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 97. Gazi Koşusu'nda kazanan at ve jokeyi belli oldu! Gazi Koşusunu kim kazandı?
DİĞER Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
Gazi Koşusu'nda heyecan gelip çattı! 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DİĞER Tüm yönleriyle Gazi Koşusu!
97. Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Mehmet Kaya: Rüyada gibiyim
DİĞER "Rüyada gibiyim"
97. Gazi Koşusu kim kazandı? Hangi at, jokey birinci oldu?
DİĞER 97. Gazi Koşusu kim kazandı?
97. Gazi Koşusu’na yoğun ilgi
DİĞER 97. Gazi Koşusu’na yoğun ilgi
Gazi Koşusu hangi atlar ve jokeyler yarışacak? İşte 2023 Gazi Koşusu’nda yarışacak atların listesi…
DİĞER Gazi Koşusu’nda hangi atlar yarışacak?
Gazi Koşusu saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 97. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak ve büyük ödülü ne kadar?
DİĞER Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tuğba Danışmaz'dan gümüş, İsmail Nezir'den bronz madalya
DİĞER Millilerden iki madalya
Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya
DİĞER Hatice Kübra İlgün'den bronz madalya
Ayşe Başaran, Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda altın madalya kazandı
DİĞER Ayşe Başaran'dan altın madalya!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.