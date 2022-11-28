ABD'de 'Black Friday' rekoru 0:00 / 0:00

Yazılım şirketi Adobe'nin veri kolu olan Adobe Analytics'ten edinilen verilere göre, 25 Kasım günü online satışları yıllık bazda yüzde 2,3 arttı. Satışlar ise 9,12 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Birçok tüketici, yüksek fiyatlar ve enflasyon nedeniyle 'Şimdi Al, Sonra Öde' seçeneği, bir önceki haftaya göre yüzde 78 artış gösterirken, geçen yıl aynı dönem için yüzde 81 arttı.

CNBC'nin Adobe verilerinden aktardığı habere göre, Ekim ayındaki ortalama bir güne göre elektronik aletlerin satışı yıllık bazda yüzde 221 artmasıyla elektroniğin önemli bir katkı sağladığı belirtildi. Yüzde 285 artışla oyuncaklar ve yüzde 218 artışla da spor ekipmanları bir diğer popüler kategori oldu.

İndirim günü online alışveriş harcamalarının yüzde 48'i akıllı telefonlardan yapıldı ve mobil siparişlerde de rekor kırıldı.

Adobe, tüketicilerin yılın diğer en büyük çevrimiçi alışveriş günü olan Siber Pazartesi (Cyber Monday) öncesinde ise Cumartesi günü 4,52 milyar dolar ve Pazar günü 4,99 milyar dolar harcamasını bekliyor.

Adobe’ye göre bu yıl Siber Pazartesi’nin geçen yıla göre yüzde 5,1 artışla 11,2 milyar dolar harcama yapması bekleniyor.