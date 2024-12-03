E YDS/12 başvurusu nasıl yapılır?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/12) İngilizce alanında e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Peki ÖSYM e-YDS başvurusu nasıl yapılacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre e-YDS başvuru ve sınav tarihleri sınava girecekler tarafından takip ediliyor. İşte E YDS başvuru detayları
2024 e-YDS NASIL BAŞVURULUR?
Sınav başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi gerçekleştirilmektedir. Başvuruyu tamamlandıktan sonra ödeme işlemi ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "e-İşlemler" bölümünün "Ödemeler" alanından yapılabilir. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.
2024 e-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
e-YDS/9 başvuru tarihi: 12-27 Haziran 2024 arası
e-YDS/9 sınav tarihi: 6 Temmuz 2024,
e-YDS/10 başvuru tarihi: 20-28 Ağustos 2024 arası
e-YDS/10 sınav tarihi: 7 Eylül 2024,
e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi: 1-10 Ekim 2024 arası
e-YDS/11 Farsça/İngilizce sınav tarihi: 19 Ekim 2024,
e-YDS/12 başvuru tarihi: 3-12 Aralık 2024 arası
e-YDS/12 sınav tarihi: 21 Aralık 2024