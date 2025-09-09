EA Sports FC ve FC Mobile, Türk oyuncular için büyük bir yenilikle geliyor: Türkçe spiker desteği! Uzun süredir talep edilen bu özellik, ünlü spiker Özkan Öztürk’ün X’te yaptığı paylaşımla resmen duyuruldu. Özkan Öztürk ve Ertem Şener’in efsanevi anlatımlarıyla maçlar daha heyecanlı hale gelirken, Melike Çelik stüdyo muhabiri olarak ekibe katılıyor. Bu gelişme, FC 26 ve FC Mobile’ın popülerliğini artıracağa benziyor.

TÜRKÇE SPİKER DÖNEMİ BAŞLIYOR

EA Sports, Türk futbolseverlerin taleplerini duydu ve FC serisine Türkçe anlatım özelliğini getirdi. Özkan Öztürk’ün X paylaşımında vurguladığı gibi, “Siz istediniz, biz getirdik!” sözleriyle duyurulan bu yenilik, beta sızıntılarından beri merakla bekleniyordu. Artık oyuncular, maçları Türkçe anlatımla deneyimleyecek ve kendilerini sahanın içinde hissedecek. Özkan Öztürk, FC Mobile için indirme, FC 26 için ise ön sipariş çağrısında bulundu.

ÖZKAN ÖZTÜRK’TEN RESMİ DUYURU

@EASPORTSFC ve @EASFCMOBILE de Türkçe spikerlerle yeni bir dönem başlıyor! 🇹🇷



Siz istediniz, biz de getirdik! Spikerler Özkan Öztürk ve Ertem Şener, efsane anlatımlarıyla artık oyunda! Stüdyo muhabiri olarak Melike Çelik yer alacak.



Hemen #FC26’yı ön sipariş verin ve… pic.twitter.com/my9Y1oJ1Rn — Özkan Öztürk (@ozkanozzturk) September 9, 2025

Özkan Öztürk, 9 Eylül 2025’te saat 13:34’te X hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. EASPORTSFC ve EASFCMOBILE’ı etiketleyen tweet’te, “Türkçe spikerlerle yeni bir dönem başlıyor! ” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda Özkan Öztürk ve Ertem Şener’in anlatımlarıyla Melike Çelik’in stüdyo muhabirliği vurgulandı. Tweet, kısa sürede 34 beğeni, 2 paylaşım ve 774 görüntülenme aldı. #TürkçeSpiker etiketiyle sosyal medyada yankı bulan duyuru, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı.