Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının bugün başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:
"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."
Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:
"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."
Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi. Lise öğrencileri 1 Eylül Salı günü hangi derslerin olduğunu merak ediyorlar. İşte EBA lise ders programı...
EBA LİSE DERS PROGRAMI 1 EYLÜL SALI
|09.00
|TARİH-9
|İslam Medeniyetinin Doğuşu
|09.30
|FİZİK-9
|Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10
|4. Ünite Değerlendirmesi (Özet ve Soru Çözümü)
|10.30
|TARİH-10
|Osmanlı'nn Kalbi:Topkapı Sarayı
|11.00
|FİZİK-10
|Optik-Gölge
|11.30
|TARİH-11
|Osmanlı'da Modern Eğitim Kurumları
|12.00
|FİZİK-11
|Manyetizma
|12.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
|II.Dünya Savaşı ve Sebepleri
|13.00
|FİZİK-12
|Büyük Patlama Teorisi
|13.30
|9-10-11-12 SANAT
|Tanbur
|14.00
|SİYER-10
|Nifak ve Münafıklar
|14.30
|FIKIH-10
|Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler
|15.00
|HADİS-10
|Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar 1
|15.30
|TARİH-9 (Tekrar)
|İslam Medeniyetinin Doğuşu
|16.00
|FİZİK-9 (Tekrar)
|Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları
|16.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)
|4. Ünite Değerlendirmesi (Özet ve Soru Çözümü)
|17.00
|TARİH-10 (Tekrar)
|Osmanlı'nn Kalbi:Topkapı Sarayı
|17.30
|FİZİK-10 (Tekrar)
|Optik-Gölge
|18.00
|TARİH-11 (Tekrar)
|Osmanlı'da Modern Eğitim Kurumları
|18.30
|FİZİK-11 (Tekrar)
|Manyetizma
|19.00
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)
|II.Dünya Savaşı ve Sebepleri
|19.30
|FİZİK-12 (Tekrar)
|Büyük Patlama Teorisi
|20.00
|9-10-11-12 SANAT (Tekrar)
|Tanbur
|20.30
|SİYER-10 (Tekrar)
|Nifak ve Münafıklar
|21.00
|FIKIH-10 (Tekrar)
|Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler
|21.30
|HADİS-10 (Tekrar)
|Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar 1
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
YORUMLAR