EBA ortaokul dersleri başladı. 31 Ağustos 2020 itibariyle EBA ile uzaktan eğitim start verdi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların kapanmasıyla uzaktan eğitim altyapısı oluşturarak 23 Mart'ta 3 farklı içerikli eğitim kanalı olan TRT EBA TV'yi yayına alan TRT, 3 haftalık hazırlık dönemi için çalışmalarını tamamlanarak ilk eğitim bugün verildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının bugün başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:
"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."
Ortaokul öğrencileri 1 Eylül Salı günü hangi derslerin olduğunu merak ediyorlar. İşte EBA ortaokul ders programı...
EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI 1 EYLÜL SALI
|09.00
|SOSYAL BİLGİLER-5
|Üretim, Dağıtım ve Tüketim
|09.30
|FEN BİLİMLERİ-5
|BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
|10.00
|SOSYAL BİLGİLER-6
|Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim
|10.30
|FEN BİLİMLERİ-6
|İç Salgı Bezleri
|11.00
|SOSYAL BİLGİLER-7
|Üretim, Dağıtım, Tüketim
|11.30
|FEN BİLİMLERİ-7
|Bitki ve Hayvanlarda Üreme
|12.00
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
|Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması)
|12.30
|FEN BİLİMLERİ-8
|Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
|13.00
|ARAPÇA-6
|Trafik
|13.30
|MATEMATİK
|Değişim Problemlerini Çözme
|14.00
|UYUM İÇİN TÜRKÇE
|Alışveriş-Genel Tekrar
|14.30
|SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)
|Üretim, Dağıtım ve Tüketim
|15.00
|FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)
|BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
|15.30
|SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)
|Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim
|16.00
|FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)
|İç Salgı Bezleri
|16.30
|SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)
|Üretim, Dağıtım, Tüketim
|17.00
|FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)
|Bitki ve Hayvanlarda Üreme
|17.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)
|Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması)
|18.00
|FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)
|Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
|18.30
|ARAPÇA-6 (Tekrar)
|Trafik
|19.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|Değişim Problemlerini Çözme
|19.30
|UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Alışveriş-Genel Tekrar
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
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