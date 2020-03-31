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EBA TV canlı yayın izle 31 Mart Salı! TRT EBA TV canlı yayını ile ilkokul, ortaokul ve lise dersleri 2020

EBA TV canlı yayın izlemek için öğrenciler 31 Mart 2020 Salı sabahı ekran başına geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan EBA TV, hafta içi her gün belirli saatlerde canlı yayın ve canlı yayın tekrarı yapmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV canlı izle aracılığı ile derslerine kaldığına yerden devam edebilecekler. İşte EBA TV canlı izlemek için yapmanız gerekenler...

EBA TV canlı yayın

EBA TV canlı izlemek isteyen öğrenciler sabah erkenden kalkıp televizyon başına geçtiler. Milyonlarca öğrenci EBA TV canlı izle ile derslerine uzaktan eğitim alarak devam ediyorlar. TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler eğitim görmeye devam edecekler. İşte TRT EBA TV canlı yayın izle 2020 ve frekans bilgileri...

EBA TV CANLI YAYIN İZLE

EBA TV CANLI YAYINI İZLE

Eba TV Nedir, Frekans Bilgileri, Yayın Akışı

Eba (Eğitim Bilişim Ağı, milli eğitim bakanlığı tarafından hazırlanan, son dönemde baştan aşağı yenilenen bir platformdur. Geçtiğimiz dönemde de öğrenci ve öğretmenler Eba kullanıyordu ancak Corona virüsünün dünyada gitgide yayılması nedeniyle 23.03.2020 tarihi itibarı ile çok daha fazla yaygınlaştı. Okulların kapanması ve eğitimlere Eba üzerinden devam edilmesinin üzerine Eba hakkında araştırılmalara başlandı. Eba TV nedir? Yayın Akışı nasıl olacak? Frekans bilgileri Nelerdir?

Eba TV nedir?

Eba TV, TRT Eba kanalı aracılığıyla dersleri takip edebileceğimiz bir sistemdir. Bu kanaldan işlenecek tüm konuları takip edebiliyor; anlamadıkları konuları tekrar etmek ve konuya dair soru çözmek için eba.gov.tr adresinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca konuyu kaçırdıklarında Eba TV üzerinden tekrarını da izleyebiliyorlar.

Eba Frekans Bilgileri

Öğrencilerin uzaktan eğitim görebilmesi için, 3 farklı kanal, SD ve HD olmak üzere toplamda 6 kanaldan yayın yapılıyor. Eba TV ilkokul, ortaokul ve lise olacak şekilde 3 kanaldan eğitim sağlanıyor. Eba TV yayın akışına eba.gov.tr adresi kullanılarak günlük ve haftalık olacak şekilde rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bununla beraber yayın akışını TRT internet sitesinden de takip edebiliyorsunuz. İnternet imkanı olmayanlar ise her akşam yayının bitmesinden sabah tekrar başlamasına kadar yayın akışını televizyonda görebiliyorlar.

Öğrencilerin bütün gün ekran başında olmasına gerek yok. Yayın akışını düzgün bir şekilde takip ederlerse kendi derslerinin hangi gün ve saatlerde yayınlanacağını öğrenir; ona göre derslerini izleyebilirler. Kanalda milli eğitim bakanlığı tarafından seçilen, alanlarında uzman öğretmenler ders anlatıyorlar. Eba frekans bilgileri ise şöyle:

HD Alış Bilgileri

Polarizasyon: yatay (H)

Alış frekansı: 12.084 MHz

FEC: 2/3

Sembol oranı: 13.750

SD Alış Bilgileri

FEC: ¾

Sembol oranı: 30.000

Polarizasyon: dikey (V)

Alış frekansı: 11.916 MHz

Eba Yayın Akışı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Eba yayın akışına Eba internet sitesinden, TRT  internet sitesinden ya da TRT Eba kanalı ekranlarından ulaşılabiliyor. Yine kaçırılan konu olduğunda gün içerisinde TRT Eba kanalından tekrarı izleniyor.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ EKRANI 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA TV UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI (İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE)

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

 

 

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

 

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

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