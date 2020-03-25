Sudan ve Mısır'daki Türk öğrenciler ve bazı aileler Sivas'a getirildi

TRT EBA TV ders tekrarları, bu sabahki derslerin bitmesinin ardından öğrenciler ve velilerin gündeminde. EBA TV ders tekrarları kolaylıkla izlenebiliyor. EBA TV, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimin uzaktan verilmesi kararının ardından, derslerin anlatıldığı mecra olarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Öğrenciler haftalık ders programında sabah yayınlanan derslerin tekrarlarını öğleden sonra ve akşam izleyebiliyor. İşte EBA TV ders tekrarları...

TRT EBA TV DERS TEKRARI İZLE - 25 MART

TRT EBA TV ders tekrarlarını ilkokul - ortaokul için saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da, lise için 15.00-21.00 arasında izleyebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linkten de internet üzerinden dersleri ve tekrarlarını izleyebilirsiniz...

EBA TV DERS TEKRARLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

TRT EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ

Dersler, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

TRT-EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınlar sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00-21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

EĞİTİMCİLER EBA'YI DİJİTAL EĞİTİME GEÇİŞ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLARAK DEĞERLENDİRİYOR

Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önceki gün başlatılan uzaktan eğitime ilişkin "Oldukça iyi ve ortalamanın üzerinde. Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) birçok ülke ve altyapıya göre çok iyi hazırlık yapılmış." dedi.

Çevik, yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından önceki gün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile EBA üzerinden başlayan uzaktan eğitimi değerlendirdi.

Uzaktan eğitimin Türkiye için çok yeni ve hızlı bir deneyim olduğunu dile getiren Çevik, ufak-tefek teknik eksiklikler yaşansa da bunların kayda değer olmadığını söyledi.

Çevik, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan uzaktan eğitim oldukça iyi ve ortalamanın üzerinde. EBA'da birçok ülke ve altyapıya göre çok iyi hazırlık yapılmış. Başlangıç olarak oldukça güzel." diye konuştu.

Ancak banttan yayının zamanla öğrencilerin konsantrasyonunun ve dikkatinin dağılması gibi eksi yanlarının bulunduğunu ifade eden Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden uzaktan canlı eğitim dediğimiz interaktif eğitimin kısmının geliştirilmesi de çok önemli. Bu sistemde öğrenciler tıpkı sınıftaymış gibi öğretmenlerini görüyor, parmak kaldırabiliyor, onlara soru sorabiliyor, soruları cevaplandırabiliyor hatta mesajlaşma bölümlerinden verilen izin kadarıyla şakalaşabiliyorlar. Biz mesela pazartesi günü uzaktan canlı eğitime İstiklal Marşı'nı okuyarak başladık."

"FIRSAT EŞİTLİĞİ OLUŞTURDU"

Ahmet Çevik, uzaktan yayınla eğitimin kamuya açıldığını, öğretmenleri artık tüm aile bireylerinin takip ettiğini belirterek, bu nedenle eğitimcilerin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Uzaktan eğitimin devlet-özel, doğu-batı gibi kriterleri sıfırladığını ve eğitimde eşitlik sağladığını dile getiren Çevik, herkesin aynı sistemde, aynı formatta eğitim almasının söz konusu olduğunu anlattı.

Çevik, uzaktan eğitimin özel okullar için de bir sınav olduğunu, bazı kurumların hazırlıksız yakalandığını kaydederek, sürecin, herkesi uzaktan eğitime hazırlamak için bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR TECRÜBE OLACAK"

ÖZ-KUR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, uzaktan eğitime başlanılmasının bu konuda Türkiye'ye gelecekte sağlayacağı faydalara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç, Türkiye için, son yıllarda küresel anlamda ciddi şekilde konuşulmaya başlanılan dijital eğitime geçiş konusunda önemli bir tecrübe olacak. Yıllar sonra biz oturacağız ve 'Ne garip işler yapmışız geçmişte, sabah karanlığında çocukları kaldırıp, servislere doldurup kilometrelerce öteye götürüp, türlü ek maliyetlerle garip garip işler yapmışız' diyeceğiz."

Çevik, Türkiye'de öğrenciler arasında okulu sevmeme oranının daha yüksek olduğunu belirterek, uzaktan eğitimlerle çocukların okula 5 gün değil de 2-3 gün giderek eğitimini alabileceğini anlattı.

Bu uygulamanın çocukları okula daha çok yönlendireceğini vurgulayan Çevik, bilgi öğrenmeyi içeren öğretim kısmının her yerden edinilebileceğini söyledi.

Çevik, "Ancak işin kişisel gelişim, davranış değiştirme, adabı muaşeret, duygusal gelişimi, duygu yönetimi gibi sosyal yönü barındıran kısımlar için okullara ihtiyaç duyulacak. Yani teorik kısmı çocuklar uzaktan alabilir ancak uygulamalı ve eğitim kısmını okullarda yapabiliriz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek bütçeli bakanlıklar arasında olduğunu dile getiren Çevik, "İleride haftanın belirli günleri de olsa uzaktan eğitime geçilmesiyle yüzde 50'lere varan tasarruflar sağlanabilir. Ayrıca öğretmen ve eğitim kalitesi de artırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.