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Ebrar Karakurt kimdir? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boyu kaç, sevgilisi kim? İşte hayatı

Tokyo'da gerçekleştirilen 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından hem ülkemizde hem spor dünyasında bir anda popüler olan Ebrar Karakurt araştırılıyor. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt'un özel hayatı ve spor başarıları araştırılıyor. Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında, boyu kaç, sevgilisi kim? İşte hayatı

Ebrar Karakurt kimdir? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boyu kaç, sevgilisi kim? İşte hayatı

Türkiye kadın millî voleybol takımının yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt sabahtan beri Twitter'da trend topic listesinde yer alıyor. Tokyo 2020'deki başarılı performansıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Ebrar Karakurt'un hayatına dair merak edilenleri derledik...

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

U18 Avrupa Şampiyonası en iyi smaçörü ünvanına sahip olan Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında dünyaya geldi. Balıkesir doğumlu milli voleybolcu Ebrar Karakurt pasör çaprazı olarak oynamaktadır ve Ebrar Karakurt'un boyu 1,96 metredir.

Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Yetenekli smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu olan Ebrar Karakurt aynı zamanda 2021 Mayıs ayından beri de Igor Gorgonzola Novara'da oynuyor. Ebrar Karakurt, İtalya liginin takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

EBRAR KARAKURT'UN SEVGİLİSİ KİM?

Ebrar Karakurt'un sevgilisiyle paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Eşcinsel kimliği ile tanınan Ebrar Karakurt'un sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor ancak Kararkurt'un sevgilisi ile ilgili henüz bir bilgi yok.

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