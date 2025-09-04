Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Ebrar Karakurt: Tarih yazdık, çok mutluyuz - Voleybol Haberleri

        Ebrar Karakurt: Tarih yazdık, çok mutluyuz

        A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularından Ebrar Karakurt, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından, "Tarih yazdık, çok mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 19:22 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tarih yazdık, çok mutluyuz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt, galibiyeti değerlendirdi.

        "TARİH YAZDIK, ÇOK MUTLUYUZ"

        Ebrar Karakurt'un açıklamaları şu şekilde:

        "Çok gururluyuz. Önümüzde iki maç daha var. İki maçı da geçip şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bugün tarih yazdık. Çok mutluyuz!"

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor