Ebrar Karakurt: Tarih yazdık, çok mutluyuz
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularından Ebrar Karakurt, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından, "Tarih yazdık, çok mutluyuz" dedi.
Giriş: 04.09.2025 - 19:22 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:22
2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nda Ebrar Karakurt, galibiyeti değerlendirdi.
"TARİH YAZDIK, ÇOK MUTLUYUZ"
Ebrar Karakurt'un açıklamaları şu şekilde:
"Çok gururluyuz. Önümüzde iki maç daha var. İki maçı da geçip şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Bugün tarih yazdık. Çok mutluyuz!"
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ