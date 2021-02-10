'Ebru Akel'le Kadın İsterse' 15 Şubat'ta başlıyor 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği programda ünlü sunucu Ebru Akel, hayalini kurduğu hayatı gerçekleştirenleri, pes etmeyenleri ve her şeye rağmen gülümsemekten vazgeçmeyenleri ağırlayacak. Engel tanımayan, kararlı, başarıya ve mucizelere inanan, farklı, cesur, çalışkan ve ilham veren, hayatın içinden insanların öyküleri izleyiciyle buluşacak.

Ebru Akel, izleyicileri gündemin önemli başlıklarıyla yeni güne hazırlarken, uzman konuklarıyla sağlıktan güzelliğe, modadan spora, kültür ve sanattan beslenmeye, kısacası insana ve yaşama dair her şeye bu programda yer verecek. Ekran başındakiler de soru ve görüşleriyle programa dahil olacak.

"Ebru Akel'le Kadın İsterse" Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 08.30'da canlı yayınla Show TV'de!

İşte Ebru Akel'le Kadın İsterse'nin Tanıtımı;