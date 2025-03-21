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        Haberler Magazin Ebru Gündeş'e mide endoskopisi yapıldı - Magazin haberleri

        Ebru Gündeş'e mide endoskopisi yapıldı

        Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, mide rahatsızlığı nedeniyle sabah erken saatlerde özel bir hastanede endoskopi işlemi geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:46
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        Endoskopi yapıldı
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş, hayranlarını endişelendiren bir sağlık durumu ile gündeme geldi. Mide rahatsızlığı yaşayan Gündeş, sabah erken saatlerde özel bir hastanede endoskopi işlemi geçirdi. İşlemin ardından kısa sürede taburcu olan Gündeş, hastaneden dikkat çekmeden ayrıldı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ebru gündeş
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