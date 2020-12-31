Ebru Gündeş, 12 Ekim 1974'de İstanbul'de doğdu. İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş 2010 yılında İran Azerisi iş adamı Rıza Sarraf'la evlenmiştir. 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğmuştur.

1993-1997

1993 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümü piyasaya çıkar. Selçuk Tekay'ın prodüktörlüğünü, Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı albümde Gündeş, ilk albümünde milyonluk satış rakamına ulaşır.

Ebru Gündeş, ilk albümün ardından hemen ikinci albümün hazırlıklarına başlar ve ertesi yıl Tatlı Bela yayınlanır. Genç sanatçı, Tatlı Bela'da bu sefer ağırlıklı olarak slow ve romantik parçalar seslendirir. Bu albümle Gündeş, 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' kategorisinde aday gösterilse de ödülü kazanamamıştır.

Ben Daha Büyümedim adlı üçüncü albümü 1995 yılında çıkar. Albüm, "Fırtınalar" adlı ilk hitiyle ses getirirken Gündeş, "Ben Daha Büyümedim" ve "Çok mu Gördünüz" adlı parçalarla eleştirilere sitem eder. Bu albüm, Ebru Gündeş'in müzik hayatında Serdar Ortaç'la olan birlikteliğin de başlangıcı olur. Ebru Gündeş, 1996'da 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' ve Yılın En İyi Şarkısı ödülünü alarak geceye damgasını vurur. Ebru Gündeş, 1996, 1997, 1999 yıllarında 3 kez En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı ödülünü kazanarak bu ödülü en çok kazanan kişi olmuştur.

Kurtlar Sofrası adlı dördüncü albümü 1996 tarihinde çıkar. Bu arada oyunculuk tekliflerini de değerlendiren Ebru Gündeş, albümlerinin ismini taşıyan televizyon dizilerinde başrol alır.

1998-2000

İki yıllık bir aranın ardından 1998 yılında Sen Allah'ın Bir Lütfusun adlı albümü müzik marketlerdeki yerini alır. Albüm, Selçuk Tekay'ın yanında Kerem Ökten'in yönetmenliği ve aranjörlüğünde gerçekleşir. Albümle aynı adı taşıyan Kerem Ökten imzalı parça, "Sen Allahın Bir Lütfusun", başta 1998 yılının ödüllerini verildiği 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde TSM En İyi Kadın sanatçı ödülünü Ebru Gündeş'e 3. ve son kez kazandırmakla beraber, yine aynı ödül töreninde yılın en iyi şarkısı ödülüne aday gösterilir. 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun' albümünde on iki şarkı yer alır.

Ebru Gündeş 1999 yılında hayranlarının karşısına yepyeni bir albümle çıktı. Dön Ne Olur adını taşıyan bu albümünün stüdyodaki tanıtımı sırasında, basın mensupları önünde beyin kanaması geçiren 25 yaşındaki Ebru Gündeş, bir süre hastanede kaldıktan sonra, uzun bir süre de dinlenerek hayranlarından uzak kaldı. Tarık Ağansoy'un düzenlemelerini yaptığı albümde, genç söz yazarı ve bestecilerin de parçaları bulunuyor. Sezgin Büyük, Altan Çetin, Sinan Özşeker, Ertuğrul Polat, Hakkı Yalçın'ın yanı sıra Sezen Aksu'nun unutulmaz "Hata" parçası da albümde yer alıyor.

Uzun bir süre dinlenme döneminin ardından, ilk konserini 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde veren Ebru Gündeş, konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.

2001-günümüz

TGRT kanalında yayınlanmış ve sunuculuğunu Ebru Gündeş'in yaptığı televizyon programında Gündeş'in ‘Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var’ adlı Ataol Behramoğlu'na ait şiirden 2 kıtayı telif hakkı ödemeden izinsiz defalarca okumasının ardından Behramoğlu tarafından Gündeş ve yapımcı, yayıncı firmalar aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır.

Öte yandan Gündeş, 2013 yılından itibaren O Ses Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliğini yürüten Gündeş, 2016 yılında jüri üyeliğinden ayrılmıştır. 2020'de Seda Sayan'ın jüri üyeliğinden ayrılması üzerine Gündeş tekrardan jüri üyeliğine geri dönmüştür.