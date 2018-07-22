Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, ünlü sanatçı Ebru Gündeş, önceki akşam KKTC’de bir otelde düzenlenen yaz konserleri kapsamında sahne aldı.

Hayranlarının karşısına "Gönlümün Efendisi" şarkısıyla çıkan Gündeş, konuklarına müzik ziyafeti yaşattı. Giydiği mavi renk elbisesiyle hem göze hem de kulağa hitap eden şarkıcı sahnede yaklaşık iki buçuk saat kaldı.

Eski ve yeni eserlerinden oluşan 33 şarkıyı kendisini dinlemeye gelenler ile hep bir ağızdan seslendiren Gündeş'e dansçılar da eşlik etti.

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