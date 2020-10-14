Bugün sosyal medyanın konuştuğu konulardan biri de Ebru Polat'tı. Katıldığı bir televizyon programıyla uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda görünen Ebru Polat merak konusu oldu. Ebru Polat kimdir? Ebru Polat nereli ve kaç yaşında? İşte Ebru Polat'ın biyografisi...
EBRU POLAT KİMDİR, EBRU POLAT'IN GERÇEK ADI NEDİR?
Ebru Polat, (doğum ismi Filiz Sarıkaya) 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde master yapıyor. Ebru Polat'ın Uzman psikolog ve Akademisyen olmak istediği biliniyor.
EBRU POLAT'IN ŞARKILARI
Albümleri
Kalp Ayazı (2009) Seyhan Müzik
Dinle 2011 (2011) Dokuz Sekiz Müzik
9 Hit (2015) Seyhan Müzik
EP'leri
Çok Geç (2008) Seyhan Müzik
Çetin Ceviz (2007) DFM Productions
Single'ları
Olanlar Oldu (2011) Dokuz Sekiz Müzik
Kaçın Kurasıyım (2012) Musicom Müzik
Günaha Davet (2013) Musicom Müzik
Hediyem Olsun (2014) Musicom Müzik
İnat (İlkan Günüç ile birlikte) (2014) Star Odası Prodüksiyon
Çilli Bom (2015) Musicom Müzik
Dokun Bana (2016) Seyhan Müzik
Hava Çok Sıcak (2017) Seyhan Müzik
Hazmedemeyenlere Soda (2018) Seyhan Müzik
Akşam Sendeyiz Kraliçe (2018) Seyhan Müzik
Madam (2019) Kemal Aslan Music Production
Anlayacaksın (2019) Avrupa Müzik
Çıngıraklı (2020) Ebru Polat Production
Düetleri
5 Karat (Selin Ciğerci ile birlikte) (2018) Seyhan Müzik
Haydi Şimdi Gel (Halil Vergin ile birlikte) (2019) Dinç Müzik
Tren (Evren Adam ile birlikte) (2020) DMC
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