Ebru Polat kimdir? Ebru Polat'ın gerçek adı ne? Ebru Polat nereli ve kaç yaşında? İşte Ebru Polat'ın biyografi

Bugün sosyal medyanın konuştuğu konulardan biri de Ebru Polat'tı. Katıldığı bir televizyon programıyla uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda görünen Ebru Polat merak konusu oldu. Ebru Polat kimdir? Ebru Polat nereli ve kaç yaşında? İşte Ebru Polat'ın biyografisi...

EBRU POLAT KİMDİR, EBRU POLAT'IN GERÇEK ADI NEDİR?

Ebru Polat, (doğum ismi Filiz Sarıkaya) 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünde master yapıyor. Ebru Polat'ın Uzman psikolog ve Akademisyen olmak istediği biliniyor.

EBRU POLAT'IN ŞARKILARI

Albümleri

Kalp Ayazı (2009) Seyhan Müzik

Dinle 2011 (2011) Dokuz Sekiz Müzik

9 Hit (2015) Seyhan Müzik

EP'leri

Çok Geç (2008) Seyhan Müzik

Çetin Ceviz (2007) DFM Productions

Single'ları

Olanlar Oldu (2011) Dokuz Sekiz Müzik

Kaçın Kurasıyım (2012) Musicom Müzik

Günaha Davet (2013) Musicom Müzik

Hediyem Olsun (2014) Musicom Müzik

İnat (İlkan Günüç ile birlikte) (2014) Star Odası Prodüksiyon

Çilli Bom (2015) Musicom Müzik

Dokun Bana (2016) Seyhan Müzik

Hava Çok Sıcak (2017) Seyhan Müzik

Hazmedemeyenlere Soda (2018) Seyhan Müzik

Akşam Sendeyiz Kraliçe (2018) Seyhan Müzik

Madam (2019) Kemal Aslan Music Production

Anlayacaksın (2019) Avrupa Müzik

Çıngıraklı (2020) Ebru Polat Production

Düetleri

5 Karat (Selin Ciğerci ile birlikte) (2018) Seyhan Müzik

Haydi Şimdi Gel (Halil Vergin ile birlikte) (2019) Dinç Müzik

Tren (Evren Adam ile birlikte) (2020) DMC